El número de empleados públicos nacionales se redujo otro 0,3% en noviembre y en un año se achicó 7,3%

La dotación total de personal del sector público nacional siguió cayendo en noviembre de 2025. Desde la asunción de Javier Milei , -diciembre 2023-, la pérdida asciende a 59.688 puestos de trabajo.

Según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) , el Estado nacional, las empresas y las sociedades con participación estatal sumaron en conjunto 281.785 personas, lo que representa una baja interanual del 7,3% y una reducción mensual del 0,3%.

El recorte se explica principalmente por la disminución de la planta en la administración pública nacional, que registró en noviembre un total de 192.219 trabajadores. Esa cifra implica una contracción del 7,1% respecto del mismo mes de 2024 y una variación negativa del 0,2% en relación con octubre. Dentro de este universo, la administración centralizada fue la más afectada, con una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra la mayor cantidad de personal, contabilizó 116.571 agentes y mostró un descenso del 6,8% interanual, mientras que en la comparación mensual la baja fue del 0,3%. En tanto, la administración desconcentrada presentó un comportamiento diferente: alcanzó los 22.534 puestos y exhibió un leve aumento mensual del 1,3%, aunque también registró una reducción interanual del 3,7%.

Empleo Público

Otros entes del sector público, como organismos específicos y estructuras con regímenes particulares, totalizaron 14.103 personas en noviembre. En este segmento, la disminución interanual fue del 4,8% y la mensual del 0,3%, en línea con el ajuste generalizado que atraviesa la estructura estatal desde fines de 2024.

Las empresas y sociedades del Estado tampoco escaparon a la sangría. De acuerdo con el informe oficial, emplearon a 89.566 personas en noviembre, lo que implica una caída del 7,8% en términos interanuales y del 0,4% respecto del mes anterior. Entre las compañías con mayor dotación se destacan el Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, todas con variaciones leves pero mayormente negativas en el último mes.

El Indec aclaró que, del total de entidades que conforman el universo del sector público nacional, diez empresas y sociedades no informaron su dotación correspondiente a noviembre. Esa situación alcanzó a 5.194 personas y representa el 1,8% del total informado, porcentaje que se mantiene dentro de los parámetros habituales del informe.

Fuente: Agencia DIB