China aplica cuotas y aranceles adicionales a la carne vacuna argentina

El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne vacuna de Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos que superen las cuotas anuales definidas .

La carne subió un 8% en noviembre y se espera que siga en esa senda

Según informó el gigante asiático, ‌la cuota total para 2026 es de 2,7 millones de toneladas métricas . Brasil tiene asignada la porción más alta, del 41,1%, seguido de Argentina , con un 19% y un 12,1% para Uruguay. El ministerio asignó una cuota de 205.000 toneladas métricas para Australia y de 164.000 toneladas métricas para Estados Unidos.

Esta medida regirá desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028 . El Gobierno chino justificó la decisión como una respuesta a la presión que los envíos extranjeros ejercieron sobre la industria local, en un contexto de caída de precios y sobreoferta.

Según la disposición china, la Argentina dispone de una cuota de 511.000 toneladas anuales para ingresar con el arancel habitual del 12,5%. Si los envíos superan ese límite, se activa el arancel del 55%.

En 2024, China importó 1,34 millones de ‌toneladas de carne de vacuno de Brasil, 594.567 toneladas de Argentina, 216.050 toneladas de Australia, 243.662 toneladas de Uruguay, 150.514 toneladas de Nueva Zelanda y ‍138.112 toneladas de Estados Unidos. La cuota total aumentará cada año, hasta alcanzar los 2,8 millones de toneladas métricas en 2028.

Si bien la medida a la Argentina no la impactaría tanto, ya que la cuota fijada se ubica en torno de los volúmenes exportados, se trata de una barrera que limita cualquier mayor crecimiento de las ventas en ese país.

Brasil, en tanto, podría solicitar la aprobación para exportar ‌interiores de cerdo y vacuno a ‌China con el fin de compensar el impacto del arancel. El secretario de Comercio del Ministerio de Agricultura brasileño, Luis Rusa, dijo que las "medidas de salvaguardia" afectarán ‍a unas 400.000 toneladas de exportaciones brasileñas, según las cifras comerciales de 2025.

Fuente: Agencia DIB