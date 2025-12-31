Prorrogan la emergencia agropecuaria en 5 distritos y eximen del Inmobiliario Rural a Bahía Blanca

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

En medio de un año complejo para los campos en la provincia de Buenos Aires con millones de hectáreas bajo agua, el Gobierno bonaerense prorrogó de la emergencia agropecuaria en cinco municipios afectados por las inundaciones y eximió del Impuesto Inmobiliario Rural para los productores de Bahía Blanca damnificados.

De acuerdo al Decreto 2965/25 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Provincia otorgó la exención del Inmobiliario Rural a los productores afectados por inundación en el partido de Bahía Blanca. Según la norma, la medida rige para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2025 y el 31 de octubre de 2025.

Por otro lado, mediante el Decreto 3072/25, la administración de Axel Kicillof extendió la declaración del estado de emergencia agropecuaria en cinco distritos del interior. Se trata de circunscripciones puntuales de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez y Monte, que también sufrieron los excesos hídricos a lo largo del 2025.

Estos municipios ya habían sido declarados en estado de emergencia entre el 1° de mayo y el 31° de octubre. Ahora, este decreto prorroga esa declaración desde el 1° de noviembre de este año y hasta el 30 de abril de 2026.

“La medida propiciada se fundamenta en la crítica situación por la que atraviesan las explotaciones rurales de los partidos mencionados con motivo de un fenómeno natural adverso de carácter extraordinario”, justificó el Gobierno. Con esta medida, los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y podrán acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia. Fuente: Agencia DIB

