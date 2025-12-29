lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025 - 10:28

ARCA simplificó las importaciones personales y compras al exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el procedimiento e incorporó un formulario digital interactivo.

Por Agencia DIB
Las compras al exterior en la mira.&nbsp;

Las compras al exterior en la mira. 

En medio del fuerte crecimiento que registran en Argentina plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del régimen de importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial ni industrial, destinada a personas humanas.

Más noticias
El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto. video

Milei descartó vetar el Presupuesto y prometió sostener el déficit cero
En la filtración hay más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA y 176 millones de ANSES.

Detectaron una filtración masiva de datos personales de argentinos en la Dark Web

Con el objetivo de simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero, la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3172.

Según la nueva normativa, la importación personal de mercaderías nuevas o usadas deberá formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

Solo podrán ingresar productos destinados al uso o consumo personal, siempre que su cantidad, valor o características no indiquen una finalidad comercial.

Las operaciones estarán alcanzadas por los derechos y gravámenes del régimen general de importación, y el valor en aduana se definirá al momento de la verificación. También deberán respetarse las prohibiciones vigentes y, cuando corresponda, la intervención de otros organismos.

Formulario digital y delegación de facultades

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, la resolución delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Milei descartó vetar el Presupuesto y prometió sostener el déficit cero

Detectaron una filtración masiva de datos personales de argentinos en la Dark Web

Avanza un plan de obras para transportar energía financiado por privados

Termina 2025 con récord de actividad en el mercado aerocomercial

Las reservas subieron casi US$ 600 millones y son récord en la era Milei

Crisis de ingresos: la morosidad de las familias con bancos es la más alta en 20 años

Una navidad con consumo de baja intensidad: las ventas de juguetes cayeron 7%

Ahorro remunerado en las billeteras virtuales: hacen cambios en la inversión más popular de los argentinos

Tras los reclamos, Caputo promete suavizar el régimen de multas de la Inocencia Fiscal

En enero, la jubilación mínima aumenta $9 mil: queda un millón por debajo de la canasta de los adultos mayores

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la energía en el país.

Avanza un plan de obras para transportar energía financiado por privados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los alquileres siguen por las nubes.

Una por una, todas las subas que llegan en enero y le meten presión a la inflación