Enero llega con un aumento de las tarifas de luz y gas y con menos subsidios

El Gobierno nacional fijó un alza entre el 2,5% y 3% en las tarifas de luz y gas que regirán para enero de 2026. Con una serie de resoluciones del Enargas, publicadas en el Boletín Oficial, oficializó los nuevos cuadros tarifarios que incluyen también un ajuste en las boletas de agua de AySA del 4% para los usuarios del Área Metropolitana (AMBA ).

La Secretaría de Energía publicó este martes los nuevos precios de la energía mayorista de la electricidad y el gas natural que regirán a partir del 1° de enero y que se trasladarán a los nuevos cuadros tarifarios para el verano. Esto su suma a una serie de aumentos que desde inicio de 2026, como informó Agencia DIB, sufrirán los bonaerenses .

La suba es de 3,22% para la energía eléctrica y de 0,53% para el precio mayorista del gas . Pero esos guarismos se traducen en ajustes que podrían llegar hasta el 3% en las facturas de los usuarios residenciales.

El precio de la electricidad y el gas, el transporte y la distribución son los tres componentes de las boletas de los vecinos. El precio mayorista, sin embargo, incide en alrededor de un 50% en la factura final.

Los cambios en el esquema de subsidios

En tanto, por estas horas el Gobierno publicará el decreto para crear el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Una formalidad que necesita el Ejecutivo para implementar el nuevo diseño de subvenciones estatales que comenzará a regir a partir del 1° de enero.

El nuevo esquema prevé para el verano que los hogares de altos ingresos (Nivel 1) empiecen a pagar el precio pleno de la energía. Mientras que a los niveles 2 y 3 se les subsidiará un bloque de consumo de 300 kilowatt por hora (KWh) por mes. Si consumen por encima de ese volumen protegido deberán pagar el precio pleno de la energía.

El porcentaje del precio que cubrirá el Estado no será fijo. A lo largo de 2026 se aplicará un sendero decreciente de subsidios para los hogares alcanzados por el nuevo esquema SEF.

Fuente: Agencia DIB