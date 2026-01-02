viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 14:00

Necochea y Quequén: el 2026 comenzó como terminó el 2025, con incendios

Los bomberos de Necochea y Quequén han tenido cerca de 200 intervenciones durante diciembre. Y este enero ya se registró el primer incendio de pastizales.

El último incendio de pastizales en Necochea se produjo en la mañana de este viernes 2 de enero.

Ecos Diarios

La temporada estival trajo consigo intenso calor, falta de lluvias y un incremento notable de siniestros en Necochea y Quequén. Los cuarteles de Bomberos de ambas localidades registraron una cantidad de salidas extraordinariamente alta en diciembre con 200 intervenciones, entre incendios de pastizales, malezas y focos dispersos en territorio urbano y rural.

La entrada del Centro Scout de Necochea.

"Rover Moot": Necochea, Mar del Plata y Laguna de los Padres serán sede del Campamento Nacional Scout
Gabriela Benac, empresaria láctea con base en Azul, expuso el impacto de la recesión sobre la producción y el consumo

Gabriela Benac, la empresaria láctea que incomoda al relato oficial y expone la crisis PyME

Y este viernes, segundo día del año, mantiene la tendencia. Otro importante incendio de pastizales se produjo por la mañana en una baldío frente al Colegio de los Padres Capuchinos, presumiblemente producto de la sequía. Una dotación de Bomberos logró dominar el fuego, informó Ecos Diarios.

Diciembre fue el mes de los incendios

Según datos oficiales, durante diciembre los bomberos de Necochea atendieron más de 100 incendios, de los cuales aproximadamente el 80% correspondieron a pastizales, campos o montes, mientras que desde el cuartel de Quequén se contabilizaron más de 90 siniestros, muy por encima de la media habitual -que ronda las 14 salidas mensuales en temporada baja-.

Prevención y responsabilidad

Las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y la sequía típica del verano, se combinan para transformar pastizales en combustible. Esto, según los bomberos consultados por Ecos Diarios, exige un trabajo continuo y coordinado entre cuarteles de Necochea y Quequén, junto al apoyo de Defensa Civil y otras áreas municipales.

Las autoridades locales y los propios bomberos han insistido en llamar la atención de los vecinos sobre la importancia de evitar prácticas de riesgo, como fogatas en áreas no habilitadas, quema de pastizales o el uso irresponsable de fuego durante la época de sequía. Los especialistas advierten que, ante temperaturas que en ocasiones superan los 35° y con ausencia de precipitaciones importantes, incluso una chispa puede transformarse en un foco difícil de controlar.

Fuente. Agencia DIB

Novedades sobre el gas.

El Gobierno creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

Parece que llega un año con temperaturas récord.

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros