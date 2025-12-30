martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 17:52

Tras los aumentos de precios, volvió a caer la venta de combustibles

La baja más pronunciada fue en el gasoil, el combustible más utilizado por la producción. La nafta súper también cayó.

Por Agencia DIB
Una estación de servicio YPF. (Xinhua)
Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.

La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoil, que se preciító 18,6%, según datos de Surtidores.com. Se trata del combustible que utiliza para operarel mundo productivo.

En promedio, se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51 por ciento menos. En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67 por ciento, teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08 por ciento interanual y el gasoil Grado 3, 0,5 por ciento. La nafta súper cayó 3,42 por ciento, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63 por ciento, reflejando una menor demanda del sector productivo.

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1 por ciento. Entre las que más retrocedieron se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%). Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

Fuente: Agencia DIB

