Crisis en la industria bonaerense: el uso de la capacidad instalada es peor que en la pandemia

La crisis de la industria bonaerense, jaqueada por la caída del consumo interno, está en uno de sus momentos más duros : según datos oficiales, el nivel de uso de la capacidad instalada en el sector es hoy inferior al que se registró durante el pico de la pandemia de Covid.

El número de empleados públicos nacionales se redujo otro 0,3% en noviembre y en un año se achicó 7,3%

Los datos muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria de la Provincia era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a un magro 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.

Aunque el parate es generalizado, uno de los rubro más afectados en el textil, que enfrenta una intensa apertura importadora. Allí, la caída desde 2023 es del 23,3%.

La crisis en la industria se consolida. Entre enero y octubre de 2025, el índice de producción industrial cayó 9% respecto a 2023, con caídas mucho más pronunciadas en rubros como minerales no metálicos (-22,6%), metales (-22,4%), y productos textiles (-21,1%). pic.twitter.com/nA7w7y3QrO

De acuerdo a los números que difundió el ministro de Economía, Pablo López, el índice de producción industrial cayó un 9% en comparación con 2023. La retracción impacta con particular fuerza en rubros como los minerales no metálicos registraron una caída del 22,6%, los productos de metal bajaron 22,4% y los textiles, que se desplomaron 21,1%.

López apuntó que “la crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores”.

La crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores La crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores

Para el ministro López, el cuadro es claro: sin una mejora sostenida de los ingresos y del empleo, la producción industrial no tiene perspectivas de recuperación. La caída del consumo interno, sumada a la presión importadora, reduce el mercado para las empresas locales y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en las ramas más sensibles.

“La industria se ha consolidado como la gran perdedora de la era Milei, desplazada por la producción extranjera y viendo reducido el mercado local. Debemos tomar medidas de respaldo, por nuestra producción y por el empleo argentino”, señaló López.