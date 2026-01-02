viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 13:58

Comenzó la convocatoria de la Asesoría General de Gobierno para el ingreso de nuevos abogados

La inscripción, que está abierta hasta el 31 de este mes, busca abogados recientemente egresados que quieran iniciar su carrera administrativa en el organismo.

Por Agencia DIB
La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que ya está abierta la convocatoria para añadir trabajadores a través de su Programa de Incorporación, una iniciativa orientada a abogados recientemente egresados que deseen iniciar su carrera administrativa dentro del organismo. La inscripción para la sexta edición del programa, que se hace de manera online, corre desde este viernes hasta el 31 de enero.

Según informó el organismo, el programa consiste en “un proceso de selección, evaluación y formación intensiva, que busca perfiles con aptitudes para el trabajo en equipo, capacidad de gestión de las relaciones interpersonales en entornos dinámicos y un fuerte compromiso con los valores democráticos”.

Se destacó demás que “se trata de una propuesta integral que combina capacitación permanente y experiencia práctica en distintas áreas de la administración pública”.

Formación de seis años

El trabajo es de modalidad presencial y se desarrolla en la ciudad de La Plata. Los seleccionados se incorporarán a la Asesoría General de Gobierno y atravesarán un recorrido formativo de seis años.

Durante ese período “deberán cumplir con capacitaciones obligatorias dictadas por la Escuela de Abogacía y realizar rotaciones por al menos tres delegaciones del organismo, con el objetivo de adquirir una visión amplia del funcionamiento del Estado provincial y fortalecer su desarrollo profesional”.

Inscripción

Para completar la inscripción los postulantes deberán presentar en formato digital un currículum vitae actualizado, una carta de motivación breve y el formulario de inscripción, que estará disponible en el sitio web oficial del organismo.

La inscripción se hace en este link: https://www.asesoria.gba.gov.ar/informacion/ingresantes_v2.php. En tanto, la información completa sobre el programa y los requisitos puede consultarse en www.asesoria.gba.gov.ar.

Fuente: Agencia DIB

