Con 70 radares y multas de tránsito más caras, arrancó el verano en la provincia

Un control de tránsito en una ruta bonaerense.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito para el verano , y desde ahora manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $1.807.000 .

Las multas para el bimestre enero-febrero tuvieron un ajuste 5,6% en comparación con los últimos meses del año. De esta manera, durante todo 2024 de acuerdo al análisis de Agencia DIB, la suba que va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata fue del 29,2% .

Los que viajen a la Costa Atlántica , por ejemplo, deberán tener cuidado de no cometer ninguna infracción. En ese sentido, las velocidades máximas van de 60 a 130 km/h en las rutas 2, 11, 63 y 74, donde hay más de 70 cámaras de fotomultas que controlan el exceso de velocidad. Hay 48 radares instalados en la ruta 2 (mano ascendente y descendente), 11 en la ruta 11, 2 en la ruta 36, 5 en la ruta 63 y 6 más la ruta 74.

La Autovía 2 sigue siendo la traza con mayor concentración de dispositivos. Los controles comienzan apenas se sale del área metropolitana, con radares en la zona de Berazategui (km 40 al 48) y La Plata (km 50 al 55), donde el límite baja a los 80 km/h. Uno de los puntos más sensibles se encuentra en Lezama, donde los cinemómetros registran el paso por la zona urbana a 60 km/h.

En el trayecto hacia Mar del Plata, los conductores deberán prestar especial atención en Castelli (km 175-185) y Dolores (km 195-205), zonas históricas de fotomultas donde la máxima oscila entre los 80 y 100 km/h según el tramo. Por su parte, la Ruta 11, clave para quienes se dirigen al Partido de la Costa, Pinamar o Villa Gesell, cuenta con 11 puntos de control fijos. Se destacan los radares en General Lavalle (km 290-295), con una máxima de apenas 40 km/h en ciertos sectores, y las cámaras en los accesos a Las Toninas y la zona de Mar de Ajó.

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

– Exceso de velocidad: entre $271.050 y $1.807.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $903.500 y $2.168.400 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF). (DIB)

Fuente: Agencia DIB