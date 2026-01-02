Tenis: con tres triunfos bonaerenses, Argentina aplastó a España en la United Cup

Sebastián Báez, líder del equipo argentino de tenis en Perth, Australia. United Cup La marplatense Solana Sierra. United Cup María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi. United Cup

Sebastián Báez (nacido en el partido de San Martín), la marplatense Solana Sierra y María Lourdes Carlé (tenista de Daireaux) lograron el segundo triunfo de Argentina en las cuatro ediciones de la United Cup, el torneo de tenis que se disputa desde el primer día del año en Australia.

El equipo argentino venció a España, uno de los candidatos, en los dos singles y el dobles que Carlé compartió con el porteño Guido Andreozzi.

Solana Sierra La marplatense Solana Sierra. United Cup El triunfo de Argentina Baéz (45 en el ranking de la ATP) derrotó por 6-4 y 6-4 al español Jaume Munar (33), mientras que Solana Sierra (66) venció a Jessica Bouzas Maneiro (44) por 6-4, 5-7 y 6-0.

Ya con el triunfo inapelable, el doble mixto compuesto por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.

Carlé y Andreozzi María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi. United Cup Ahora Argentina se ilusiona para pasar por primera vez en cuatro ediciones a la siguiente ronda de este torneo. No será fácil ya que el próximo rival es Estados Unidos, con dos tenistas de elite: Coco Cauff (3ª) y Taylor Fritz (6°). Fuente: Agencia DIB

