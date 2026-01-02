viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 15:06

Tenis: con tres triunfos bonaerenses, Argentina aplastó a España en la United Cup

El equipo argentino de tenis -Sebastián Báez, Solana Sierra, María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi- espera en Australia a su próximo rival, Estados Unidos.

Por Agencia DIB
Sebastián Báez, líder del equipo argentino de tenis en Perth, Australia.

United Cup
La marplatense Solana Sierra.

United Cup
María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi.

United Cup

Sebastián Báez (nacido en el partido de San Martín), la marplatense Solana Sierra y María Lourdes Carlé (tenista de Daireaux) lograron el segundo triunfo de Argentina en las cuatro ediciones de la United Cup, el torneo de tenis que se disputa desde el primer día del año en Australia.

Solana Sierra, de Mar del Plata al éxito.

Solana Sierra, la marplatense que es la gran esperanza del tenis argentino
Roque Pérez y su tradición de almacenes.

Roque Pérez, el distrito que revive en verano gracias a sus históricos almacenes

El equipo argentino venció a España, uno de los candidatos, en los dos singles y el dobles que Carlé compartió con el porteño Guido Andreozzi.

Solana Sierra
La marplatense Solana Sierra.

El triunfo de Argentina

Baéz (45 en el ranking de la ATP) derrotó por 6-4 y 6-4 al español Jaume Munar (33), mientras que Solana Sierra (66) venció a Jessica Bouzas Maneiro (44) por 6-4, 5-7 y 6-0.

Ya con el triunfo inapelable, el doble mixto compuesto por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.

Carlé y Andreozzi
María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi.

Ahora Argentina se ilusiona para pasar por primera vez en cuatro ediciones a la siguiente ronda de este torneo. No será fácil ya que el próximo rival es Estados Unidos, con dos tenistas de elite: Coco Cauff (3ª) y Taylor Fritz (6°).

Fuente: Agencia DIB

Sebastián Báez, líder del equipo argentino de tenis en Perth, Australia.

