Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

Las proyecciones de organismos internacionales anticipan que 2026 podría ubicarse entre los años más calurosos desde el inicio de las mediciones sistemáticas , en un contexto marcado por el avance del cambio climático y el aumento sostenido de la temperatura media global .

El pronóstico fue elaborado por el Met Office , la agencia meteorológica del Reino Unido , y se basa en estudios recientes que analizan la evolución del clima a escala mundial. Según el informe, la temperatura media global durante 2026 se situaría 1,46 ºC por encima de los niveles preindustriales (1850-1900) , con un rango estimado de entre 1,34 ºC y 1,58 ºC .

Esta proyección se ubica apenas por debajo del récord histórico registrado en 2024 , cuando la temperatura global alcanzó 1,55 ºC , el valor más alto documentado hasta el momento.

Desde el Met Office indicaron que las estimaciones actuales sugieren que 2026 podría convertirse en uno de los cuatro años más cálidos desde 1850. Adam Scaife , jefe del equipo de pronóstico global del organismo, explicó que “es probable que los últimos tres años hayan superado los 1,4 ºC y prevemos que 2026 sea el cuarto año consecutivo en que esto ocurra” , lo que refleja una clara aceleración del calentamiento global en comparación con décadas anteriores.

Los especialistas vinculan este incremento de la temperatura con la actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los principales responsables son el dióxido de carbono y el metano, generados principalmente por el uso de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía y la calefacción de edificios.

Acuerdo bajo presión

Las proyecciones para 2026 vuelven a poner en foco los compromisos asumidos por los países en el marco del Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la COP21. El tratado establece como objetivo central limitar el aumento de la temperatura media global a 2 °C respecto de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para que no supere los 1,5 °C.

El acuerdo, que cuenta con la adhesión de 194 partes, entre países y la Unión Europea, prevé revisiones periódicas de los planes nacionales de reducción de emisiones -las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN)- y el refuerzo de las estrategias de adaptación frente a los impactos del cambio climático. También contempla mecanismos de financiamiento para países en desarrollo y sistemas de transparencia para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Riesgos crecientes

La comunidad científica advierte que superar, incluso de manera temporal, el umbral de 1,5 ºC, contribuye a intensificar fenómenos extremos y agravar las consecuencias ambientales y sociales del cambio climático.

Los expertos coinciden en que el cumplimiento efectivo del Acuerdo de París será clave para evitar que la temperatura global supere los límites establecidos y para sostener los objetivos de desarrollo y resiliencia frente a los desafíos climáticos futuros.

Fuente: Agencia DIB