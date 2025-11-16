Senasa: procedimientos actualizados para la evaluación de productos antisárnicos bovinos

El Senasa actualizó procesos de evaluación y control de los medicamentos destinados al tratamiento de la sarna bovina.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó los procesos de evaluación y control de los medicamentos destinados al tratamiento de la sarna bovina. La medida quedó establecida mediante la Resolución 865/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa fija los requisitos y lineamientos para la realización de pruebas oficiales de seguridad clínica y de eficacia de los antisárnicos bovinos, que deberán ser revisados por una Comisión Técnica especializada. Según lo dispuesto, “la intervención de la Comisión garantizará la validez científica de los estudios implementados, asegurando que se cumplan los estándares necesarios para una correcta evaluación de la eficacia y seguridad de los productos con acción sarnicida que se deseen inscribir. Para el desarrollo de estas pruebas, se indicó que las mismas se podrán llevar a cabo en las instalaciones de su campo experimental o en aquellos predios que el organismo sanitario autorice oficialmente”.

Los ensayos deberán realizarse entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año, en establecimientos verificados por la Comisión Técnica. Este cuerpo evaluará si las instalaciones -especialmente bañaderos de inmersión o aspersión- cuentan con las condiciones adecuadas para llevar a cabo las pruebas. Como responsable de su ejecución, la Comisión también deberá realizar inspecciones sobre los animales tratados y podrá ampliar la frecuencia de observaciones para verificar el desempeño del producto.

Criterios del Senasa En cuanto a los criterios de aprobación, el Senasa estableció que los antisárnicos bovinos sometidos a control deberán alcanzar un 100% de eficacia para obtener la autorización oficial. El certificado que habilita su uso y comercialización tendrá una vigencia de diez años.

“La medida impulsada por el Senasa busca fortalecer la efectividad de los tratamientos veterinarios antisárnicos, con el objetivo de reducir la prevalencia de esta enfermedad parasitaria y mejorar la sanidad de los rodeos”, se consignó mediante un comunicado. (DIB)

