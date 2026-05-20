ARCA dejará de apelar los fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias

El Gobierno anunció novedades para los jubilados. (Archivo)

El Gobierno nacional dejará de apelar los fallos judiciales que protegían a las jubilaciones del pago de impuesto a las Ganancias. Este cambio en la estrategia legal oficial, se debe a que desde el Poder Ejecutivo consideraron que avanzar con este camino implicaba un alto costo fiscal.

La decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se tomó luego de que la Corte Suprema mantuviera durante años un criterio reiterado en favor de jubilados que cuestionaron esos descuentos ante la Justicia.

La medida quedó formalizada a través de la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí se dispuso que los representantes fiscales no presenten nuevos recursos ante la Corte Suprema en este tipo de causas y que, incluso, desistan de los recursos ya iniciados que todavía no fueron resueltos.

Actualmente unos 130.000 jubilados pagan Ganancias, de acuerdo a datos difundidos por Jefatura de Gabinete en un informe al Congreso el año pasado. Están alcanzados los haberes que sumen más de ocho jubilaciones mínimas. A valores de hoy, 3,1 millones de pesos.

En términos prácticos, el efecto concreto será el de acortar los procesos de juicios previsionales. ARCA tuvo históricamente la obligación de apelar hasta la última instancia posible. Ahora podrá desistir de la apelación tanto en casos de un fallo de primera instancia o de cámara. Fuente: Agencia DIB

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