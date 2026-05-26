Mesa política: nueva foto entre Caputo y Menem para intentar consolidar una tregua interna

Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Santilli, "Lule" y Martín Menem, Bullrich, Caputo y Devitt.

Luego de los gestos públicos de cercanía durante los actos oficiales por el 25 de mayo, el gobierno intentó consolidar hoy una tregua en la dura pelea interna que lo atraviesa, a través de una reunión de gabinete en la que aparecieron juntos el asesor Santiago Caputo y Eduardo “Lule” y Martín Memen, además de Patricia Bullrich, tres de los dirigentes directamente involucrados en las tensiones que sacudieron al oficialismo en las últimas semanas.

La reunión de hoy estuvo comandada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un funcionario que viene generando malestar entre sus compañeros del equipo de gobierno a raíz de la demora en aclarar su situación patrimonial. Y aunque la agenda que llevó adelante estuvo vinculada en lo formal con los proyectos de ley que el Ejecutivo acaba de enviar al congreso (Ludopatía, Lobby, Etiquetado y Súper RIGI) la intención de fondo fue mostrar algo de concordia interna.

En torno de la mesa se sentaron los dos representantes de los bandos en punga: Caputo -quien en lo formal no tiene más que un cargo de asesor contratado- el jefe máximo de Las Fuerzas del Cielo y Menem, funcionario de la Secretaría que comanda Karina Milei y junto con su primo Martín Menem manos derechas políticas de la hermana del presidente. Bullrich juega un partido aparte: generó tensión al desmarcarse de Milei en público por el caso Adorni.

Sin Milei en la mesa, la reunión de hoy fue una especie de continuidad de la estrategia desplegada por el gobierno ayer, cuando Caputo y Menem se saludaron en público y, después, aparecieron junto a Bullrich en el balcón de la Casa Rosada con el presidente Milei y su hermana. Fue una manera de escenificar una tregua luego de una semana de duros enfrentamientos entre Caputo y los Menem, que había sido precedida por el desplante de la senadora Bullrich.

La pelea entre Caputo y Menem escaló desde el sábado 16 de mayo, cuando el asesor usó su perfil oficial de “X” para acusar a Menem de haber estado detrás de @periodistarufus, una cuenta anónima desde la que se criticaba al Gobierno, y buena parte de sus dirigentes. Menem rechazó las acusaciones y consiguió el apoyo del propio Milei, que fue desautorizado por la tropa caputista en las redes y en el canal de streaming oficialista Carajo. Del encuentro de hoy participaron además de Karina, Caputo, Memen y Bullrich, los ministros Diego Santilli (Interior); Luis “Toto” Caputo (Economía) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. En el gobierno confían en que las tensiones puedan encauzarse de ahora en más, aunque los resquemores parecen activos. Ayer, por caso, Caputo subió a las redes en el que se lo ve limpiarse la mano con la que saludó a Menem.

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