Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país

El Banco Central actualizó las tasas a 30 días para el plazo fijo y las entidades muestran fuertes diferencias en los rendimientos ofrecidos.

Por Agencia DIB
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)
Desde marzo de 2024, el Banco Central disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión le permitió a los bancos competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

En este contexto, el BCRA difundió el cuadro comparativo de tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, un dato que refleja el impacto de las medidas de encajes más estrictos aplicadas por la autoridad monetaria. Y si bien la mayoría de las entidades ofrecen rendimientos dentro de un rango entre 42% y 47%, hay otras que se ubican en 50 puntos.

Por ejemplo, en el Banco Nación por un plazo fijo de $300.000, el usuario recibirá después de 30 días unos $10.879, mientras que por 500.000 unos $18.333. En el caso del Banco Provincia, los $300.00 rinden $10.631; mientras que el Santander dejará $9.395.

¿De cuánto es la tasa de plazo fijo de cada banco?

  1. Banco ICBC: 46.30%
  2. Banco Galicia: 45%
  3. Banco Macro: 45%
  4. Banco Nación: 44%
  5. Banco Credicoop: 44%
  6. Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43%
  7. Banco BBVA: 43%
  8. Banco Santander: 38%
  9. Banco Ciudad de Buenos Aires: 35%
  10. Banco CMF: 50%
  11. Banco de la Provincia de Córdoba: 48.50%
  12. Banco del Sol: 47%
  13. Banco Hipotecario: 45.50%
  14. Banco COMAFI: 45%

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es una herramienta financiera que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que concluya el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Este último adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). (DIB)

