lunes 23 de marzo de 2026
23 de marzo de 2026 - 17:39

Las acciones y bonos argentinos subieron tras la tregua propuesta por Trump

El cambio de humor de las acciones en los mercados internacionales luego de los anuncios de Trump también se refleja en el riesgo país argentino que se ubica apenas por encima de los 600 puntos.

Las acciones y los bonos argentinos tuvieron una notable suba este lunes.

Las acciones y los bonos argentinos tuvieron una notable suba este lunes.

Los mercados internacionales tuvieron un notable cambio positivo luego de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de los ataques a Irán durante cinco días. Y tanto las acciones como los bonos argentinos no fueron ajenos a esa tendencia.

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Los títulos argentinos

Las acciones que cotizan en Nueva York están con números mayoritariamente positivos, destacándose las subas de bancos como el Supervielle (más de 11%), BBVA (8%) y Galicia (7,1%). También tienen una gran jornada Loma Negra (7,5%) e IRSA (6,7%).

En la bolsa porteña, el S&P Merval acompaña la tendencia internacional y avanza 3,3% medido en dólares. La rueda muestra predominio de alzas dentro del panel líder, con ganancias que rozan hasta el 10%, aunque con algunas caídas puntuales encabezadas principalmente por YPF.

El alivio externo también se refleja en las bolsas internacionales. Wall Street opera en terreno positivo, con subas en los principales índices, mientras que en Europa los mercados registran avances generalizados tras varios días en rojo.

El anuncio de la suspensión de los ataques norteamericanos en Medio Oriente ahuyentó un poco los temores a una crisis energética global. El petróleo cayó con fuerza y perforó los US$ 100 por barril. El Brent en el que se referencia el mercado argentino se ubicó cerca de los 95 dólares y el WTI, el precio de cabecera para la plaza norteamericana, en los 87 dólares.

Como consecuencia de este panorama, el riesgo país también se descomprimió y se ubica apenas por encima de los 600 puntos básicos, un 4% de caída con respecto a los 633 puntos registrados el viernes último.

Fuente: Agencia DIB

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