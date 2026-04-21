Lanzan una nueva edición del programa Huerta Urbana Bonaerense

El Programa Huerta Urbana ya entregó más de un millón y medio de plantines desde su implementación en 2024.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , destacó la apertura de la convocatoria para una nueva edición del programa Huerta Urbana Bonaerense , que permanecerá abierta hasta el 30 de abril. El anuncio se realizó en la Huerta Municipal de Berazategui , junto al intendente Carlos Balor , en el marco de una jornada centrada en “el valor educativo, social y comunitario de estas iniciativas”, según se destacó en un comunicado.

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Rodríguez remarcó: “Las huertas urbanas cumplen muchísimas funciones. Desde ya, producir alimentos de excelente calidad, pero también tienen un rol educativo fundamental. Permiten que chicos y chicas conozcan de primera mano cómo se producen los alimentos y eso también impacta en sus hábitos, en una alimentación más saludable”.

Además, subrayó el valor social del programa: “Las huertas implican trabajo en equipo, trabajo colectivo. Ayudan a construir comunidad. Y para nosotros, fortalecer las huertas es fortalecer el entramado local y una comunidad organizada para afrontar los desafíos”.

La edición otoño-invierno 2026 del Programa Huerta Urbana Bonaerense contempla la distribución de más de 550.000 plantines , con variedades adaptadas a la temporada como kale, cebolla de verdeo, lechuga, acelga, perejil, remolacha, hinojo, repollo, apio y puerro . Para garantizar una entrega eficiente, el Ministerio dispuso 45 puntos de distribución en distintos municipios.

El programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), “promueve prácticas agroecológicas, el trabajo comunitario y la generación de empleo local”. Además, se indicó, “está destinado a instituciones, clubes, asociaciones y organizaciones sociales que desarrollen o quieran iniciar huertas urbanas”.

Desde su puesta en marcha en 2024, la iniciativa ya cuenta con tres ediciones ejecutadas y alcanzó a huertas en 125 municipios bonaerenses, con la entrega de más de 1,5 millones de plantines.

Las capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, abarcan desde la planificación de la huerta hasta la preparación del suelo, la asociación de cultivos y el riego. Además, se generaron espacios de intercambio entre productores y organizaciones.

Fuente: Agencia DIB