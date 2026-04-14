La Provincia firmó un convenio con la Universidad de Qingdao y la FAUBA para mejorar forrajes y pastizales

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , firmó un acuerdo con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y la Universidad Agrícola de Qingdao (China) con el objetivo de fortalecer la cooperación científico-técnica y promover el desarrollo agrario a partir del intercambio de conocimientos y tecnologías, incluyendo “la creación de un Centro de Investigación Conjunto para la Innovación en Pastizales ”, según se informó.

De la firma participaron también el rector de la universidad china, Jinshan Zhao ; la decana de la FAUBA, Adriana Rodríguez , y la directora de Relaciones Internacionales del MDA, Cecilia Llabres , junto a autoridades académicas y técnicas de las instituciones involucradas.

En ese marco, el Centro de Investigación Conjunto para la Innovación en Pastizales contará con el respaldo internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y de programas de ciencia y tecnología de la provincia china de Shandong . Este espacio “estará orientado al desarrollo de plataformas de mejoramiento genético asistido por inteligencia artificial y selección genómica , con el objetivo de generar forrajes más productivos y adaptados al cambio climático”, según el comunicado que difundió el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA).

Además, “se avanzará en sistemas de manejo de pasturas de nueva generación , con herramientas de monitoreo digital que permitan mejorar la resiliencia de los pastizales y reducir las emisiones de metano. También se incorporarán sistemas de trazabilidad del pastizal al plato y modelos predictivos aplicados a la producción agropecuaria”.

Impacto estratégico

En ese sentido, Javier Rodríguez destacó el impacto estratégico de la iniciativa: “Estamos poniendo en funcionamiento un laboratorio dedicado al mejoramiento genético de especies, orientado a mejorar pastizales y variedades forrajeras. Este espacio funcionará en instalaciones de la UBA, en nuestras chacras y en la Universidad de Qingdao. Es una iniciativa clave, porque el mejoramiento de los forrajes fortalece la ganadería, una de las principales actividades económicas de la provincia, con un impacto productivo significativo. Además, al desarrollarlo junto a una universidad pública, reafirma el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento de la educación pública”.

Por su parte, la decana de la FAUBA, Adriana Rodríguez, subrayó la importancia del convenio para la proyección internacional de la institución: “En el marco de este convenio está previsto el intercambio de estudiantes de posgrado e investigadores entre ambas instituciones. Por lo tanto, fortalece la internacionalización que para nuestra universidad y nuestra facultad es tan importante, profundizando vínculos y futuros desarrollos tecnológicos en común. Ya está prevista la participación de dos estudiantes de posgrado de nuestra universidad para hacer una etapa experimental de sus trabajos doctorales en la Universidad de Qingdao”.

La Universidad Agrícola de Qingdao, reconocida por su fuerte desarrollo en ciencias agrarias, biotecnología y mejoramiento genético, cuenta con más de 30 mil estudiantes y se posiciona entre el 1% superior a nivel mundial en disciplinas clave según el indicador ESI.

Fuente: Agencia DIB