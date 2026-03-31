La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del año pasado, según el Indec

En el segundo semestre del año pasado más de 8,4 millones de personas vivían en situación de pobreza en los principales centros urbanos del país.

La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del año pasado, lo que significa que más de 8,4 millones de personas vivían en esa condición en los principales centros urbanos del país. Dentro de ese universo, cerca de 1,9 millones se encontraban en la indigencia (6,3%), sin ingresos suficientes siquiera para cubrir la alimentación básica, de acuerdo a los datos difundidos esta tarde por el Indec .

El indicador había sido del 31,6% en su última medición (primer semestre del año pasado), y 38,1% en la segunda mitad de 2024.

El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró los datos en la red social X. “LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS”, publicó en letras mayúsculas.

LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS. En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3% Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p. En relación…

“En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9% y 1,9%. En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7% y 11,8%, respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018”.

Siempre según el texto de Caputo, “la fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”. Y el ministro cerró su posteo con una mención a su par de Gabinete, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.

A propósito, “LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato no relato. MAGA!”, escribió el presidente Javier Milei, que replicó el posteo de Capital Humano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2039060260644638830?s=20&partner=&hide_thread=false LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

Dato no relato.

MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

Los datos también reflejan que el 21% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza (2,1 millones de personas). En tanto, el 4,8% quedó en situación de indigencia, lo que equivale a casi medio millón de familias con ingresos insuficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.

En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza descendió 3,4 puntos porcentuales en personas y 3,1 puntos en hogares, mientras que la indigencia no presentó variaciones significativas. Esta evolución se vincula principalmente con una recuperación de los ingresos por encima del aumento de las canastas básicas.

En efecto, el ingreso total familiar promedio creció un 18,3% en el período, mientras que la canasta básica alimentaria subió 11,9% y la canasta básica total un 11,3%. Esta diferencia permitió que una porción de los hogares lograra superar el umbral de pobreza.

Pobreza

Pese a la mejora, en promedio los ingresos de los hogares pobres quedaron 35,7% por debajo del valor de la canasta básica total. El impacto es particularmente fuerte entre los más jóvenes. El 41,3% de los niños de hasta 14 años vive en hogares pobres. En cambio, entre los mayores de 65 años, la incidencia se reduce al 9,7%, evidenciando una marcada desigualdad por grupos etarios.

A nivel regional, las diferencias también son notorias. El Noreste registró una pobreza del 32,7%, seguido por Cuyo con 32,3%, mientras que el Gran Buenos Aires se ubicó en 28,3%. En contraste, la Patagonia (25,4%) y la región Pampeana (26,2%) mostraron niveles más bajos, aunque igualmente elevados en términos históricos.

Fuente: Agencia DIB