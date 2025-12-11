jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025 - 16:16

La inflación sigue en leve alza: 2,5% en noviembre

El mes anterior había sido de 2,3%. El acumulado del año da 27,9%. Los rubros que más subieron son "Vivienda, agua, gas y electricidad", "Transporte" y "Alimentos".

Por Agencia DIB
Una factura de electricidad.
Una factura de electricidad.

La inflación de noviembre fue del 2,5% a nivel nacional, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el Índice de Precios al Consumidor acumulado en los primeros once meses del año alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.

Más noticias
Los bancos vienen bajando las tasas. 

Las tasas siguen a la baja: ¿cómo evitar que los ahorros pierdan contra la inflación?
Novedades para los jubilados.

La jubilación mínima perdió casi 4% contra la inflación en octubre

Este 2,5% es la mayor suba desde abril de este año, cuando el índice alcanzó los 2,8%, después del pico de 3,7% de marzo. Desde entonces, el número más bajo fue el 1,5% mayo y de allí para arriba: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre.

En sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó: “A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1999200102431240371?s=20&partner=&hide_thread=false

La división con mayor aumento en el mes fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que avanzó 3,4%. Le siguió “Transporte”, con un incremento de 3%, impulsado por subas en combustibles, funcionamiento de vehículos y, en algunas regiones, en el transporte público. En contraste, las menores variaciones correspondieron a “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 1,1%, y “Prendas de vestir y calzado”, 0,5%.

La división “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la de mayor incidencia en todas las regiones, marcó una suba del 2,8% a nivel nacional. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en carnes y derivados, con variaciones superiores al 6% en la mayoría de las regiones, y en frutas, que registraron incrementos de entre 7% y 13%, según el área geográfica. En cambio, el rubro verduras, tubérculos y legumbres mostró caídas en varias zonas del país.

Inflación

Al analizar el comportamiento por categorías, los precios regulados encabezaron las subas del mes con una variación de 2,9%, impulsados principalmente por ajustes en servicios públicos y educación formal. El IPC Núcleo avanzó 2,6%, mientras que los estacionales registraron un aumento más moderado, del 0,4%.

Con estos resultados, la trayectoria inflacionaria de 2025 continúa mostrando incrementos acotados respecto del año anterior, aunque con diferencias marcadas entre bienes y servicios: mientras los bienes aumentaron 2,3% en noviembre, los servicios lo hicieron 2,9%, consolidando una brecha persistente en la dinámica de precios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Las tasas siguen a la baja: ¿cómo evitar que los ahorros pierdan contra la inflación?

La jubilación mínima perdió casi 4% contra la inflación en octubre

La inflación del Gran Buenos Aires y de la región Pampeana también fue de 2,5%

La inflación porteña dio un pequeño salto: ¿anticipa lo que ocurrirá con el IPC nacional?

Mariano Carrillo fue designado presidente interino de Puerto Quequén

El Gobierno presentó la nueva Ley de Modernización Laboral: cuáles son los puntos centrales de la reforma

Se realizó en el Parque Pereyra el Encuentro de Juventudes de la Agricultura Familiar

Argentina volvió al mercado de deuda tras 8 años

Servicios públicos: menor demanda de electricidad, gas y agua, el correo postal no para de crecer

Azul: la Justicia declaró inválida una tasa que rechazaban productores rurales

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la Reforma Laboral que propone el Gobierno. 

El Gobierno presentó la nueva Ley de Modernización Laboral: cuáles son los puntos centrales de la reforma

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Justicia de Pergamino sigue recibiendo a personas que fueron defraudadas por un sujeto de 39 años que armó un fondo piramidal para engañar a inversores. - La Opinión de Pergamino -

Estafa piramidal en San Pedro: piden la captura internacional de los señalados como organizadores