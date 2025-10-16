jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 18:46

La inflación mayorista fue 3,7% en septiembre y anticipan un rebrote del IPC en octubre

Los productos importados reflejaron la suba del dólar y saltaron un 9%. Es el mayor aumento desde mayo de 2024.

Por Agencia DIB
La ventas mayoristas, más caras.
Los precios mayoristas volvieron a mostrar una fuerte aceleración en el mes de septiembre. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba mensual de 3,7% respecto de agosto, impulsada por aumentos del 3,3% en los productos nacionales y del 9% en los importados, lo que implica que el traslado a precios (pass througt) se produce, pero no llega a los mostradores y góndolas por la crisis en el consumo.

La inflación mayorista en el mes de agosto había llegado al 3,1 y al 2,8% en julio, lo que marca un camino alcista que muy probablemente se trasladen a los precios minoristas.

De esta manera, la inflación mayorista acumulada en el año 2025 llegó al 20% y la interanual al 24,2%, bastante por debajo de la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue del 31,8%.

Aceleran los costos al productor y los precios básicos

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,37%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,35%), “Petróleo crudo y gas” (0,34%) y “Alimentos y bebidas” (0,24%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,1% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,7% en los “Productos nacionales” y de 9% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4% , como consecuencia de la suba de 5,2% en los “Productos primarios” y de 3,5% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

