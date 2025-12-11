jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025 - 18:26

La inflación del Gran Buenos Aires y de la región Pampeana también fue de 2,5%

Según el Indec, tanto en el GBA como en la Pampeana la división que más aumentó fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 3,3% y 3,5% respectivamente.

Por Agencia DIB
Inflación según el Indice de Precios al Consumidor del Indec. - Xinhua -

Inflación según el Indice de Precios al Consumidor del Indec. - Xinhua -

Más noticias
Una factura de electricidad.

La inflación sigue en leve alza: 2,5% en noviembre
la inflacion portena dio un pequeno salto: ¿anticipa lo que ocurrira con el ipc nacional?

La inflación porteña dio un pequeño salto: ¿anticipa lo que ocurrirá con el IPC nacional?
Embed
View this post on Instagram

A post shared by Agencia DIB (@agenciadib)

En el Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires) la división que más aumentó en la región fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (alquiler de la vivienda, gastos comunes y reparaciones, combustibles para usar en el hogar -gas envasado, gas de red, leña, entre otros-, agua y electricidad), con un alza del 3,3% (3,4% nacional), seguida por “Transporte”, que avanzó 2,8% (3% nacional). En el extremo opuesto, “Prendas de vestir y calzado” tuvo una variación del 0,3% (0,5%), la más baja del mes dentro del GBA.

En el caso de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la región mostró un incremento del 2,8% (igual que la nacional), con desempeños heterogéneos según el rubro. Las carnes y derivados tuvieron subas significativas, con aumentos del 6,6% en promedio regional, mientras que las frutas se encarecieron 8,7%. Por el contrario, las verduras, tubérculos y legumbres registraron una caída del 6,3%. Las bebidas no alcohólicas aumentaron 3,9% y el azúcar y productos dulces, 2,8%.

El informe también detalla precios promedio de productos relevados en la región. En noviembre el kilo de pan francés tipo flauta se ubicó en $ 3.952,81, mientras que la carne picada común promedió $ 8.018,07 y el asado, $ 13.304,75. Entre los lácteos, el litro de leche fresca entera en sachet fue relevado a $ 1.561,92. En verduras y frutas, se destacaron incrementos mensuales como el limón (30,4%) y la manzana deliciosa (19,2%), mientras que el tomate redondo mostró una baja del 26,5%.

En cuanto a las categorías que componen el índice, los precios regulados avanzaron 2,8% en el GBA, impulsados por aumentos en servicios públicos, transporte y educación. El IPC Núcleo marcó un incremento del 2,8%, y los estacionales registraron una variación negativa del 0,2%, en gran parte por el retroceso en verduras.

Región Pampeana

En la región Pampeana, el “Índice de precios al consumidor” también mostró en noviembre una variación mensual del 2,5%, ubicándose en el mismo nivel que el promedio nacional. La división de mayor incremento fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 3,5%, seguida por “Transporte”, que avanzó 3,1%. En contraste, “Prendas de vestir y calzado” registró un aumento de 0,9%, constituyéndose como uno de los rubros de menor variación dentro de la región.

La región Pampeana incluye a Bahía Blanca, Gran La Plata, Mar del Plata, Tandil y Zárate, además de Concordia, Córdoba, Paraná, Rafaela, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santa Rosa y Villa María. Allí, en “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la Pampeana mostró un aumento del 2,7%, con comportamientos internos dispares. Las carnes y derivados subieron 6,1%, y las frutas, 7,8%, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres registraron una caída del 5,8%. El rubro bebidas no alcohólicas aumentó 2,1%, y dentro de este grupo, las aguas, gaseosas y jugos mostraron un alza del 2,5%. El azúcar y productos dulces avanzaron 2,2%.

La evolución de los precios regulados también tuvo un peso relevante: en la región, estas categorías aumentaron 2,7%, influenciadas principalmente por ajustes en energía y transporte. El IPC Núcleo avanzó 2,6%, mientras que los estacionales registraron una suba del 1%. De este modo, el componente más dinámico de la región volvió a ser el de los servicios, que aumentaron 3%, por encima del avance de los bienes (2,3%).

En el acumulado de enero a noviembre, la región Pampeana registró una variación de 27,8% (28,2% en el Gran Buenos Aires), ligeramente por debajo del nivel general nacional. En términos interanuales, alcanzó un incremento del 31% (31,8% en el GBA).

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La inflación sigue en leve alza: 2,5% en noviembre

La inflación porteña dio un pequeño salto: ¿anticipa lo que ocurrirá con el IPC nacional?

Mariano Carrillo fue designado presidente interino de Puerto Quequén

El Gobierno presentó la nueva Ley de Modernización Laboral: cuáles son los puntos centrales de la reforma

Se realizó en el Parque Pereyra el Encuentro de Juventudes de la Agricultura Familiar

Argentina volvió al mercado de deuda tras 8 años

Servicios públicos: menor demanda de electricidad, gas y agua, el correo postal no para de crecer

Azul: la Justicia declaró inválida una tasa que rechazaban productores rurales

La Provincia entregó kits apícolas en el marco del programa Mi Primera Colmena

Rocca amenaza con cerrar una planta de Tenaris en Provincia por la competencia china

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la Reforma Laboral que propone el Gobierno. 

El Gobierno presentó la nueva Ley de Modernización Laboral: cuáles son los puntos centrales de la reforma

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Justicia de Pergamino sigue recibiendo a personas que fueron defraudadas por un sujeto de 39 años que armó un fondo piramidal para engañar a inversores. - La Opinión de Pergamino -

Estafa piramidal en San Pedro: piden la captura internacional de los señalados como organizadores