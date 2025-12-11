La inflación del Gran Buenos Aires y de la región Pampeana también fue de 2,5%

En el Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires) la división que más aumentó en la región fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (alquiler de la vivienda, gastos comunes y reparaciones, combustibles para usar en el hogar -gas envasado, gas de red, leña, entre otros-, agua y electricidad), con un alza del 3,3% (3,4% nacional), seguida por “Transporte”, que avanzó 2,8% (3% nacional). En el extremo opuesto, “Prendas de vestir y calzado” tuvo una variación del 0,3% (0,5%), la más baja del mes dentro del GBA.

En el caso de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la región mostró un incremento del 2,8% (igual que la nacional), con desempeños heterogéneos según el rubro. Las carnes y derivados tuvieron subas significativas, con aumentos del 6,6% en promedio regional, mientras que las frutas se encarecieron 8,7%. Por el contrario, las verduras, tubérculos y legumbres registraron una caída del 6,3%. Las bebidas no alcohólicas aumentaron 3,9% y el azúcar y productos dulces, 2,8%.

El informe también detalla precios promedio de productos relevados en la región. En noviembre el kilo de pan francés tipo flauta se ubicó en $ 3.952,81, mientras que la carne picada común promedió $ 8.018,07 y el asado, $ 13.304,75. Entre los lácteos, el litro de leche fresca entera en sachet fue relevado a $ 1.561,92. En verduras y frutas, se destacaron incrementos mensuales como el limón (30,4%) y la manzana deliciosa (19,2%), mientras que el tomate redondo mostró una baja del 26,5%.

En cuanto a las categorías que componen el índice, los precios regulados avanzaron 2,8% en el GBA, impulsados por aumentos en servicios públicos, transporte y educación. El IPC Núcleo marcó un incremento del 2,8%, y los estacionales registraron una variación negativa del 0,2%, en gran parte por el retroceso en verduras.

Región Pampeana

En la región Pampeana, el “Índice de precios al consumidor” también mostró en noviembre una variación mensual del 2,5%, ubicándose en el mismo nivel que el promedio nacional. La división de mayor incremento fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 3,5%, seguida por “Transporte”, que avanzó 3,1%. En contraste, “Prendas de vestir y calzado” registró un aumento de 0,9%, constituyéndose como uno de los rubros de menor variación dentro de la región.

La región Pampeana incluye a Bahía Blanca, Gran La Plata, Mar del Plata, Tandil y Zárate, además de Concordia, Córdoba, Paraná, Rafaela, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santa Rosa y Villa María. Allí, en “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la Pampeana mostró un aumento del 2,7%, con comportamientos internos dispares. Las carnes y derivados subieron 6,1%, y las frutas, 7,8%, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres registraron una caída del 5,8%. El rubro bebidas no alcohólicas aumentó 2,1%, y dentro de este grupo, las aguas, gaseosas y jugos mostraron un alza del 2,5%. El azúcar y productos dulces avanzaron 2,2%.

La evolución de los precios regulados también tuvo un peso relevante: en la región, estas categorías aumentaron 2,7%, influenciadas principalmente por ajustes en energía y transporte. El IPC Núcleo avanzó 2,6%, mientras que los estacionales registraron una suba del 1%. De este modo, el componente más dinámico de la región volvió a ser el de los servicios, que aumentaron 3%, por encima del avance de los bienes (2,3%).

En el acumulado de enero a noviembre, la región Pampeana registró una variación de 27,8% (28,2% en el Gran Buenos Aires), ligeramente por debajo del nivel general nacional. En términos interanuales, alcanzó un incremento del 31% (31,8% en el GBA).

Fuente: Agencia DIB