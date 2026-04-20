La industria metalúrgica profundiza su caída y acumula un retroceso de 6,9% en 2026

La industria metalúrgica profundizó su tendencia contractiva en marzo con una caída del 4,1% interanual , según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) . Aunque mostró una leve suba del 1,5% respecto de febrero , el sector acumula una contracción del 6,9% en el primer trimestre de 2026 .

Con estos números y un uso de la capacidad instalada en el nivel más bajo de los últimos cuatro años , el sector, que reúne a diversas ramas productivas en todo el país, acumula un primer en rojo que enciende todas las alarmas. Todo en un contexto de fuerte retracción de la demanda interna y dificultades crecientes para sostener el empleo.

El informe expone que la comparación anual revela un escenario de contracción que afecta a la mayoría de los rubros. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 41,8% , una marca que no se observaba desde hacía cuatro años, y que implica un descenso de 5,3 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

En la evaluación sectorial, se observa que la contracción abarca a los segmentos más relevantes de la cadena metalúrgica. Los rubros de otros productos de metal , bienes de capital , equipamiento médico y equipo eléctrico mostraron caídas interanuales de -6,7% , -6,6% , -6,5% y -5,8% , respectivamente. El sector fundición también retrocedió, con un descenso de 3,2% . En contraste, maquinaria agrícola avanzó 1,8% , carrocerías y remolques subieron 2% y autopartes aumentaron 2,1% .

La situación de las principales provincias metalúrgicas refleja la extensión territorial de la crisis. De acuerdo con el relevamiento de Adimra, todas las jurisdicciones con mayor peso en la industria experimentaron retrocesos en marzo. Buenos Aires tuvo una baja de 5,6%, Córdoba retrocedió 3,1%, Entre Ríos cayó 1,7%, Mendoza registró una merma de 0,7% y Santa Fe disminuyó 0,3%.

El impacto en el empleo

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió sobre el momento crítico que atraviesa la industria. “La utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”, expresó.

Según Del Re, “las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

El empleo, otro de los indicadores críticos para el sector, siguió la tendencia negativa. El informe de Adimra registró una caída interanual de 2,6% en la dotación de personal, y una baja de 0,4% respecto de febrero. Este descenso se atribuye principalmente a la persistente falta de demanda interna y a la imposibilidad de trasladar los mayores costos al precio final de los productos.

Fuente: Agencia DIB