La genética bovina argentina ingresa al mercado de Panamá

La autoridad sanitaria panameña autorizó el ingreso de genética bovina argentina.

Argentina logró por primera vez la apertura del mercado de Panamá para la exportación de material genético bovino desde todo el país, incluida la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Tras aprobar la propuesta de Certificado Veterinario Internacional enviada por el Senasa para la exportación de semen y embriones, y luego de superar el análisis de riesgo realizado por Panamá (incluyó una auditoría a los centros de colecta de semen y embriones argentinos en agosto), la autoridad sanitaria panameña autorizó el ingreso de genética bovina procedente de los establecimientos nacionales habilitados por ese país.

El resultado de las gestiones encabezadas por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto “se inscribe en una estrategia integral de internacionalización, que impulsa acciones de promoción comercial específicas para el sector de genética bovina nacional, con el objetivo de fortalecer su oferta exportable y facilitar su inserción en los mercados externos”, informó el Senasa.

Con esta habilitación, Panamá se suma a otros destinos de exportación en Centroamérica, como Belice y Costa Rica, y consolida el trabajo con países de la región como Guatemala, República Dominicana y México. Durante 2025, Argentina también concretó la apertura del mercado de Ecuador para el envío de embriones bovinos in vitro.

Actualmente, el país exporta genética bovina a todos los continentes, incluso a destinos donde no se aplica vacunación contra la fiebre aftosa. Entre los más representativos se destacan Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia y Canadá, además de mercados altamente exigentes como China y la Unión Europea. (DIB)

Para compartir en redes









Temas Argentina

Senasa

bovinos