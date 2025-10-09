jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 16:31

La genética bovina argentina ingresa al mercado de Panamá

A través del Senasa, se logró la apertura por primera vez para la exportación de material genético bovino desde todo el país.

Por Agencia DIB
La autoridad sanitaria panameña autorizó el ingreso de genética bovina argentina.

La autoridad sanitaria panameña autorizó el ingreso de genética bovina argentina.

Argentina logró por primera vez la apertura del mercado de Panamá para la exportación de material genético bovino desde todo el país, incluida la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Más noticias
Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina.

La automotriz china BYD inicia operaciones en el país
Universal Growing es una de las empresas bonaerenses que ganará protagonismo en el foro

Global CannaForum: Argentina elegida como epicentro de la industria cannábica

Tras aprobar la propuesta de Certificado Veterinario Internacional enviada por el Senasa para la exportación de semen y embriones, y luego de superar el análisis de riesgo realizado por Panamá (incluyó una auditoría a los centros de colecta de semen y embriones argentinos en agosto), la autoridad sanitaria panameña autorizó el ingreso de genética bovina procedente de los establecimientos nacionales habilitados por ese país.

El resultado de las gestiones encabezadas por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto “se inscribe en una estrategia integral de internacionalización, que impulsa acciones de promoción comercial específicas para el sector de genética bovina nacional, con el objetivo de fortalecer su oferta exportable y facilitar su inserción en los mercados externos”, informó el Senasa.

Con esta habilitación, Panamá se suma a otros destinos de exportación en Centroamérica, como Belice y Costa Rica, y consolida el trabajo con países de la región como Guatemala, República Dominicana y México. Durante 2025, Argentina también concretó la apertura del mercado de Ecuador para el envío de embriones bovinos in vitro.

Actualmente, el país exporta genética bovina a todos los continentes, incluso a destinos donde no se aplica vacunación contra la fiebre aftosa. Entre los más representativos se destacan Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia y Canadá, además de mercados altamente exigentes como China y la Unión Europea. (DIB)

Temas
Ver más

La automotriz china BYD inicia operaciones en el país

Global CannaForum: Argentina elegida como epicentro de la industria cannábica

Ya está disponible en Argentina el Citroën Basalt Dark Edition: look urbano y toques André Red

Estornudos de primavera: ¿alergias, Covid-19 o metaneumovirus?

Bahía Blanca: prorrogan prohibición de salida del país a influencer acusada de estafar con entradas de la Selección

Un elefante marino en Puerto Quequén: qué es el "rapto" de los lobos y por qué no hay que intervenir

FICPBA:  Francisco Suárez lleva su comedia futbolera al cine

El complejo perfil psicológico de "Pequeño J": rasgos narcisistas y capacidad de manipulación

¿San Rafael o San Luis? Dónde ir a pedalear

Reserva Natural Mar Chiquita, la única albufera de la Argentina

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos máquinas cosechan trigo en el campo. (Agencia Xinhua)

Trigo: esperan una cosecha histórica, con claroscuros en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri saluda a Javier Milei.

Respaldo de Mauricio Macri a Milei: rechazó votar terceras fuerzas: "la elección es binaria"

Por  Agencia DIB