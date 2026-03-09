lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 11:18

Atención: vence la Patente y se puede pagar con hasta 15% de descuento

El vencimiento de la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor vence este martes, según recordó ARBA.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el Impuesto Automotor.
Novedades sobre el Impuesto Automotor.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta este martes 10 de marzo, hay tiempo para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor. Quienes opten por cancelar el monto anual del tributo podrán acceder a un descuento del 15%.

Vehículos circulan por una avenida. 

El aumento de la nafta se registró en menos de dos semanas luego de los bombardeos en Irán.

En tanto, quienes elijan abonar cuota a cuota obtendrán una bonificación del 10% en cada vencimiento. En ambos casos, el beneficio se mantiene siempre que la patente no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos y que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos.

Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Además, este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026, que combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehículos (tres de cada cuatro) con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas mensuales, lo que brinda mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

Temas
