Inflación: 2,8% en el Gran Buenos Aires y 2,4% en la región Pampeana

En el GBA, el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril una suba de 2,8% en el Gran Buenos Aires (GBA) y de 2,4% en la Región Pampeana , según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . Ambos valores se ubicaron por encima y por debajo, respectivamente, del nivel general nacional, que fue de 2,6%.

En el GBA, el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que registró una suba de 4,6% . De acuerdo con el Indec, este comportamiento se explicó por aumentos en alquileres y en los servicios de electricidad.

También en esa región se destacaron los incrementos en “Prendas de vestir y calzado” (4,4%) y “Educación” (5,5%), mientras que “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró una variación de 1,2%, por debajo del promedio regional. En cuanto a la incidencia en el nivel general del GBA, el Indec señaló que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aportó 0,49 puntos porcentuales, seguida por “Transporte”, con 0,43 puntos, en un contexto de subas en combustibles y servicios asociados.

Por su parte, la región Pampeana registró en abril un aumento de 2,4% en el nivel general del IPC. En este caso, la división con mayor incidencia fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales al índice regional.

Dentro de esa región, “Transporte” exhibió una variación de 4,7%, mientras que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” subió 2,4%. A su vez, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aumentó 1,8% durante el mes.

En términos acumulados, el IPC alcanzó en el primer cuatrimestre del año una suba de 12,1% tanto en el GBA como en la región Pampeana. Finalmente, en la comparación interanual, la inflación se ubicó en 32,6% en el GBA y en 31,9% en la región Pampeana, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Indec.

Fuente: Agencia DIB