jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 17:56

Inflación: 2,8% en el Gran Buenos Aires y 2,4% en la región Pampeana

Ambos valores se ubicaron por encima y por debajo, respectivamente, del nivel general nacional, que fue de 2,6, según el Indec.

Por Agencia DIB
En el GBA, el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

En el GBA, el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril una suba de 2,8% en el Gran Buenos Aires (GBA) y de 2,4% en la Región Pampeana, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos valores se ubicaron por encima y por debajo, respectivamente, del nivel general nacional, que fue de 2,6%.

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En el GBA, el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que registró una suba de 4,6%. De acuerdo con el Indec, este comportamiento se explicó por aumentos en alquileres y en los servicios de electricidad.

También en esa región se destacaron los incrementos en “Prendas de vestir y calzado” (4,4%) y “Educación” (5,5%), mientras que “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró una variación de 1,2%, por debajo del promedio regional. En cuanto a la incidencia en el nivel general del GBA, el Indec señaló que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aportó 0,49 puntos porcentuales, seguida por “Transporte”, con 0,43 puntos, en un contexto de subas en combustibles y servicios asociados.

Inflación

Por su parte, la región Pampeana registró en abril un aumento de 2,4% en el nivel general del IPC. En este caso, la división con mayor incidencia fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales al índice regional.

Dentro de esa región, “Transporte” exhibió una variación de 4,7%, mientras que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” subió 2,4%. A su vez, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aumentó 1,8% durante el mes.

En términos acumulados, el IPC alcanzó en el primer cuatrimestre del año una suba de 12,1% tanto en el GBA como en la región Pampeana. Finalmente, en la comparación interanual, la inflación se ubicó en 32,6% en el GBA y en 31,9% en la región Pampeana, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Indec.

Fuente: Agencia DIB

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