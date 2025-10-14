Indec: una familia tipo necesitó ingresos por $ 1.176.852 para no caer en la pobreza

Datos de pobreza e indigencia, según el Indec.

El costo de la canasta básica total (CBT) subió 1,4% en septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este incremento, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos menores) del Gran Buenos Aires necesitó $ 1.176.852 para no ser considerada pobre.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, también aumentó 1,4% en el mismo período. De esta manera, una familia requirió $ 527.736 para cubrir únicamente los gastos esenciales de alimentación y no ser considerada indigente. Ambas canastas acumulan en lo que va del año incrementos del 14,9% y 17,5%, respectivamente.

Indec Canasta En la comparación interanual, la suba de la CBA fue del 23,1%, mientras que la CBT registró un avance del 22% frente a septiembre de 2024. Estas variaciones se mantuvieron por debajo de la inflación general, que en el mismo mes fue del 2,1%, lo que indica una leve desaceleración en el ritmo de aumento del costo de vida para los sectores de menores ingresos.

Según el Indec, la línea de pobreza para un adulto equivalente se ubicó en $ 380.858, y la de indigencia en $ 170.788. En tanto, los hogares de cinco integrantes necesitaron $ 1.237.789 para no ser pobres y $ 555.063 para no caer en la indigencia. (DIB)

