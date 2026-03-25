miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 19:26

Indec: subió el turismo receptivo, bajó el emisivo pero el saldo sigue siendo negativo

En febrero salieron del país 2.172.600 residentes y, en contraste, ingresaron 852.000 visitantes, de acuerdo con el Indec.

Por Agencia DIB
Brasil, a la cabeza de los destinos elegidos por los argentinos.

Brasil, a la cabeza de los destinos elegidos por los argentinos.

Xinhua

Más de 2,1 millones de argentinos viajaron al exterior en febrero, mientras que el ingreso de visitantes desde otros países se mantuvo muy por debajo, lo que profundizó el saldo negativo del turismo internacional. Según informó esta tarde el Indec, la diferencia entre salidas e ingresos alcanzó a 1,32 millones de visitantes en el segundo mes del año.

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En total, salieron del país 2.172.600 residentes, de los cuales 1.629.200 fueron turistas y el resto excursionistas. En contraste, ingresaron 852.000 visitantes no residentes, incluyendo 534.200 turistas. Esta dinámica consolidó un fuerte desequilibrio en el movimiento turístico, impulsado principalmente por la mayor cantidad de argentinos que viajaron al exterior.

El informe detalla que el 82,2% del turismo emisivo tuvo como destino países limítrofes. Brasil encabezó el ranking con el 36,4% de los viajes, seguido por Uruguay (16,5%) y Chile (15,3%). Además, más de la mitad de los argentinos que salieron del país lo hicieron por vía terrestre (53,5%), mientras que el 37,1% utilizó el transporte aéreo.

Turismo

En cuanto al turismo receptivo, la mayor parte de los visitantes provino de Chile (21,1%), Europa (19,5%) y Estados Unidos y Canadá (13,8%); luego aparece Brasil, con el 13%. El ingreso al país se distribuyó de manera relativamente equilibrada entre la vía terrestre (43,1%) y la aérea (42,5%), con una menor participación del transporte fluvial y marítimo (14,4%).

A nivel interanual, el turismo receptivo mostró una recuperación: la cantidad de turistas extranjeros creció 8% respecto de febrero de 2025. Sin embargo, el turismo emisivo cayó 10,7% en el mismo período, lo que no alcanzó para revertir el saldo negativo, que continúa siendo elevado en términos históricos.

Fuente: Agencia DIB

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