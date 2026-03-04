Indec: la soja representó un cuarto de las exportaciones argentinas en 2025, con ingresos por US$ 21.442 millones

Balance de las exportaciones del año 2025, según el Indec.

Las exportaciones argentinas cerraron 2025 con números en verde, según el balance difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante el año pasado, las ventas totales al exterior alcanzaron los 87.111 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento interanual del 9,3% respecto de 2024, impulsado principalmente por un aumento del 10% en las cantidades físicas exportadas, lo que logró compensar una leve caída del 0,6% en los precios internacionales.

El informe centra su análisis en los llamados "complejos exportadores", una clasificación que agrupa tanto a las materias primas como a los productos elaborados que pertenecen a una misma cadena productiva. Para entender la magnitud de estos sectores en la economía, basta con mirar su peso relativo: representaron el 93% del total de las ventas argentinas al mundo. De hecho, solo diez de estos complejos concentraron por sí solos el 77,7% de todas las exportaciones del país.

Como ya es una postal habitual en la estructura productiva nacional, el complejo soja lideró cómodamente el ranking. Este sector generó ingresos por 21.442 millones de dólares, acaparando un cuarto de las ventas externas (24,6% del total). Sus despachos, compuestos mayoritariamente por manufacturas de origen agropecuario (como harinas y pellets), mostraron un crecimiento del 9,2% interanual y tuvieron a gigantes como China e India como sus principales mercados de destino.

Exportaciones Sin embargo, la gran nota del informe la dio el complejo petrolero-petroquímico, que se consolidó en el segundo lugar. Con ventas por 11.772 millones de dólares, el sector representó el 13,5% del total exportado y registró un aumento interanual del 12,8%. El Indec destacó que estas cifras no son un dato menor: marcan un récord absoluto de ventas para este complejo si se analiza toda la serie histórica transcurrida entre 2002 y 2025.

En la otra cara de la moneda, el podio exportador lo completaron los complejos automotriz y maicero, aunque ambos mostraron números en rojo durante el último año. El sector automotriz, que destina el 68,7% de sus exportaciones a Brasil, vendió al exterior por un total de 8.784 millones de dólares (10,1% del total), sufriendo una caída del 2,5%. Por su parte, el complejo maicero despachó productos por 6.660 millones de dólares y experimentó una retracción del 8,3% en comparación con 2024. Además, hubo otros sectores que dieron grandes saltos durante 2025 y traccionaron la balanza hacia arriba. El Indec subrayó el excepcional rendimiento del complejo girasol, que disparó sus exportaciones un 49,7% interanual, superando los 2.170 millones de dólares. Asimismo, el complejo triguero experimentó un notable repunte del 32%, mientras que el complejo conformado por el oro y la plata creció un 27,7%. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Indec