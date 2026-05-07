Indec: la actividad industrial registró en marzo una suba interanual de 5%

La actividad industrial mostró una recuperación en marzo, aunque el balance del primer trimestre se mantuvo en terreno negativo . Según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró en el tercer mes del año una suba interanual del 5%.

El organismo precisó además que, en la medición desestacionalizada, la actividad creció 3,2% frente a febrero , mientras que la serie tendencia-ciclo evidenció un incremento del 0,6% en la misma comparación. Estos datos reflejan una mejora en el corto plazo, en un contexto de variaciones mensuales que, según el Indec, continúan mostrando cierta volatilidad.

“IMPORTANTE”, destacó en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo. “La industria se expandió 3,2% mensual y 5% interanual en marzo. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró en marzo una suba mensual desestacionalizada de 3,2% y un crecimiento interanual de 5%. El nivel de marzo de la serie desestacionalizada se ubicó 2,5% por encima del de diciembre de 2025. 8 de las 9 categorías que componen el índice registraron crecimiento en términos desestacionalizados en el mes, destacándose ‘Automotores y otros equipos de transporte’ (+10,1% m/m), ‘Minerales no metálicos y metálicas básicas’ (+7% m/m), ‘Muebles y otras industrias manufactureras’ (+3,2% m/m) y ‘Alimentos, bebidas y tabaco’ (+3,2% m/m). En términos de variación interanual, se destacaron ‘Productos Químicos’ (+15,9%), ‘Refinación de Petróleo’ (+13,5%), ‘Madera, papel, edición e impresión’ (+12,8%) y ‘Alimentos y bebidas’ (+7,9%). El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del sector, creció 0,6% m/m y acumuló 4 meses consecutivos de expansión”, publicó Caputo en la red social X.

IMPORTANTE La industria se expandió 3,2% mensual y 5% interanual en marzo El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró en marzo una suba mensual desestacionalizada de 3,2% y un crecimiento interanual de 5%. El nivel de marzo de la serie…

Sin embargo, de vuelta al Indec, el acumulado del primer trimestre de 2026 presentó una caída del 2,3% en relación con el mismo período del año anterior, lo que indica que, pese al repunte de marzo, la actividad industrial aún no logra compensar las bajas registradas en los primeros meses del año.

En el análisis por rubros, el Indec señaló que 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron subas interanuales. Entre las principales alzas se destacaron “Sustancias y productos químicos”, con un incremento del 15,9%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 13,5%; y “Madera, papel, edición e impresión”, 12,8%. También mostraron variaciones positivas “Alimentos y bebidas”, 7,9%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 7,6%, y “Productos de metal”, 9,2%, entre otros sectores que contribuyeron al resultado general.

Indec

En contrapartida, seis divisiones presentaron caídas interanuales. Entre ellas se destacaron “Productos textiles”, con una baja del 23,3%; “Maquinaria y equipo”, -11,3%; e “Industrias metálicas básicas”, -10,1%. También se registraron disminuciones en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, “Productos de caucho y plástico” y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”.

Fuente: Agencia DIB