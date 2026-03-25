Indec: el incremento de los salarios en enero perdió contra la inflación

Según el Indec, los salarios volvieron a perder contra la inflación.

Los salarios registraron en enero un incremento del 2,5% respecto del mes anterior y acumularon una suba interanual del 37,7%. El dato surge del informe dado a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, en enero la inflación (Índice de Precios al Consumidor) fue del 2,9%, lo que significó una suba interanual del 32,4%.

El crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el sector privado no registrado, que exhibió una suba del 4,4%, muy por encima del resto de los segmentos, siempre según el organismo oficial. En tanto, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2,1% y los del sector público, 1,8%.

En la comparación interanual, las diferencias entre sectores se amplían aún más. Mientras que el índice general marcó un alza del 37,7%, los salarios del sector privado no registrado treparon 80,6%, más que duplicando el ritmo del promedio. En contraste, el sector privado registrado mostró una suba del 28,5% y el sector público del 30%.

Salarios Dentro del ámbito estatal, el informe detalla que los salarios del subsector público nacional crecieron 2% en enero, con una variación interanual del 22,4%. Por su parte, los trabajadores del sector público provincial registraron un incremento mensual del 1,7% y una suba del 33,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el relevamiento, el índice de salarios refleja la evolución de los ingresos pagados en la economía, aislando factores como horas trabajadas, premios o productividad. Para su cálculo, se consideran tres grandes componentes: el sector privado registrado, el sector público y el sector privado no registrado, con ponderaciones definidas en base a la estructura salarial. Fuente: Agencia DIB

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