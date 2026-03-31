martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 19:08

Indec: 33,8% de pobreza en San Nicolás - Villa Constitución, y 31,5% en el Gran La Plata

Al igual que en la medición nacional, los números bajaron. En partidos del Gran Buenos Aires alcanzó al 32,6,3% de las personas durante el segundo semestre de 2025.

Por Agencia DIB
La pobreza bajó pero sigue con números altos en San Nicolás.

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El Norte de San Nicolás

La pobreza en el Gran Buenos Aires alcanzó al 28,3% de las personas durante el segundo semestre de 2025 (9,6% en la Ciudad de Buenos Aires y 32,6% en partidos del Gran Buenos Aires), en línea con el promedio nacional pero con un peso determinante por su volumen poblacional.

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En términos absolutos, más de 4,5 millones de personas (4.586.040) viven en hogares por debajo de la línea de pobreza en la principal región urbana del país, donde además la indigencia llegó al 7% (8% en partidos del Gran Buenos Aires), uno de los niveles más altos entre los grandes aglomerados.

En contraste, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el aglomerado Bahía Blanca - Cerri mostró una de las incidencias más bajas dentro de la región pampeana. Allí, la pobreza afectó al 22,6% de las personas (23,5% la medición anterior), mientras que la indigencia se ubicó en el 7,1%.

La situación es más compleja en el Gran La Plata, donde la pobreza trepó al 31,5% de las personas (35,2% la medición anterior). El dato ubica a la capital bonaerense por encima del promedio general. La indigencia, en tanto, alcanzó el 9%, uno de los valores más elevados del conjunto analizado.

En Mar del Plata, la pobreza afectó al 22,8% de la población (27,5% la medición anterior), con un nivel de indigencia del 5,2%. Si bien los indicadores se ubican por debajo del promedio nacional, la ciudad continúa mostrando tensiones vinculadas a la estacionalidad del empleo y la informalidad.

Uno de los cuadros más críticos se registra en San Nicolás - Villa Constitución, donde la pobreza alcanzó al 33,8% de las personas (34,5% la medición anterior), uno de los niveles más altos entre los aglomerados relevados. La indigencia, en tanto, se ubicó en el 8,9%, lo que refleja una situación social más deteriorada en esta zona con fuerte impronta industrial pero golpeada por los vaivenes económicos.

Fuente: Agencia DIB

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