Finvoi centraliza opciones de crédito y acelera el financiamiento empresarial

Finvoi , una fintech argentina dedicada a digitalizar y organizar el acceso al crédito empresarial, avanza en su posicionamiento como una alternativa innovadora para pymes y grandes compañías que buscan financiamiento rápido, competitivo y con menos burocracia.

La plataforma integra en un único sistema distintas opciones provenientes de bancos, entidades financieras, SGR, aseguradoras de crédito y el mercado de capitales, lo que permite comparar y solicitar financiamiento sin repetir trámites.

Su fundador y CEO, Pablo Sanucci, explica que el objetivo es “ concentrar en una app simple e intuitiva todas las opciones de financiamiento para empresas” , de manera que cada usuario pueda cargar su información una sola vez y recibir ofertas de múltiples instituciones. “Unificamos ofertas de bancos, entidades financieras, SGRs, compañías de seguro de crédito, fondos PyME y del mercado de capitales en un solo lugar”, señala.

Hoy la plataforma reúne a 14 bancos, 4 entidades financieras especializadas en pymes, 6 SGR y las dos compañías líderes mundiales en seguro de crédito. Además, a través de la integración con Zofingen, están disponibles todas las alternativas del mercado de capitales. Sanucci anticipa que en los próximos meses sumarán “dos de los principales bancos del país y nuevas SGR de relevancia”, ampliando aún más la oferta.

Entre los productos más utilizados se destacan el descuento de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), el descuento de Echeqs, líneas de leasing y financiamiento en pesos o dólares vía mercado de capitales. “La empresa no necesita presentar documentación por separado en cada institución: la carga una sola vez y puede evaluar todas las alternativas”, resume el ejecutivo.

Presentada para Pymes

Si bien la herramienta está pensada para Pymes, la compañía también apunta a grandes corporaciones que buscan optimizar el financiamiento de sus cadenas de valor. “Facilitamos la financiación tanto de proveedores como de clientes”, afirma Sanucci.

Finvoi surge como respuesta a una necesidad creciente: empresas que requieren procesos más ágiles y transparentes para acceder al crédito, en un contexto donde el financiamiento tradicional suele implicar demoras y trámites repetidos. La fintech busca reducir esas fricciones y democratizar el acceso a mejores condiciones. “El objetivo es que las pymes puedan acceder a condiciones que históricamente estaban más asociadas a empresas de mayor escala”, concluye Sanucci.