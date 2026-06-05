Las últimas horas del Indio: un "ACV hermorrágico" y el cuerpo hallado en el interior de la pileta

El portón de acceso a la casa del Indio Solari, en Ituzaingó. DIB.

El Indio Solario falleció en la piscina de su casa en Parque Leloir, Ituzaingó, que usaba habitualmente para aliviar dolores asociados a su condición, y fue hallado por una de sus cuidadoras, de acuerdo a las evidencias que surgen de la investigación abierta de oficio por la justicia.

El rumor de la muerte de Indio irrumpió sobre las 8, cuando comenzó a difundirse la novedad de varios móviles policiales en la puerta de su casa, y se confirmó sobre las 9. El músico fue encontrado poco antes en la pileta por su cuidadora, que fue la persona que llamó al servicio de emergencia para que lo atendieran. Enseguida los médicos que acudieron a la propiedad, ubicada en la calle Ruben Dario al 4200, constataron que el músico ya había fallecido.

La autopsia ordenada por el fiscal Lucio Rivero, que interviene de oficio en el caso, indicó que el músico sufrió un ACV hemorrágico que le causó el fallecimiento. La información oficial dio cuenta de que, mientras estaba en la pileta, el Indio Solari sufrió un ACV hemorrágico y “murió de forma inmediata”. La necropsia se realizó en la Morgue de Ituzaingó, dependiente de la policía bonaerense.

El fundador y líder de Los Redonditos de Ricota padecía mal de Parkinson. “No hubo ahogamiento. El cuerpo fue encontrado por la cuidadora, que al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector de la pileta”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Solari padecía el “mal de Parkinson”. Horas antes ya habían hecho trascedner que Rivero consideraba el hecho “una desgracia” y que no habías ospechas de la intervención de terceras personas en el desenlace. Además, fuentes judiciales habían informado que no se iban a tomar medidas medidas contra ninguna de las personas vinculadas a sus cuidados. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes









Temas Indio Solari