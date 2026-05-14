En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales

La morosidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech no encuentra un freno y alcanzó en marzo niveles récord. El 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades y el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya llega casi al 11% del total.

Según un informe de la consultora EcoGo , la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026 , cuatro veces más en solo un año.

Las dos con mayor participación en el mercado entre las entidades de crédito no financieras son Naranja X, con el 37,7% del total de préstamos, y Mercado Pago, con el 14,8%.

En términos absolutos, el stock de créditos considerados irrecuperables ascendió de $232.000 millones a $1.542 billones entre ambos períodos. El salto se produjo en paralelo a un deterioro general de la calidad de las carteras de financiamiento no bancario, en un contexto de mayores dificultades para afrontar pagos y de desaceleración del crédito al consumo.

En paralelo, el crédito al consumo mantiene niveles elevados en relación con los ingresos familiares, aunque comenzó a moderarse: la deuda de las familias representaba en octubre pasado el 155% de los salarios y en marzo descendió al 145%. En ese sentido, según EcoGo, existen señales de que la morosidad podría estar acercándose a un techo.

Deudas y crédito no bancario

El informe muestra además que el total del crédito no bancario alcanzó en marzo los $14.273 billones. De ese monto, $3.925 billones correspondieron a créditos irregulares, es decir, aquellos encuadrados en categorías de riesgo medio, alto o directamente irrecuperables. La irregularidad total de la cartera llegó así a 27,5%, frente al 10% registrado un año antes.

La dinámica refleja un deterioro acelerado desde la segunda mitad de 2025. En septiembre del año pasado, la irregularidad total era de 18,7%; en diciembre había escalado a 23,1%; en enero de este año trepó a 24,8% y en marzo alcanzó el máximo actual de 27,5%.

Fuente: Agencia DIB