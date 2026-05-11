Inflación: llenar el changuito del súper en el interior bonaerense cuesta $871.000

La compra mensual de alimentos y bebidas para una familia de clase media en abril se ubicó a $871.538 en el interior de la provincia de Buenos Aires , un 31,6% más que hace un año, lo que pone a la región en el puesto 17 del ranking del país si se analizan todas las provincias.

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Así lo refleja un informe de la consultora Analytica, que expuso las diferencias en los precios de los changuitos de compras promedio de cada región del país para una familia compuesta por dos adultos y dos menores. El nivel salarial y la presión impositiva resultan factores determinantes para explicar la diferencia de precios entre jurisdicciones que van de $984.263 en Santa Cruz hasta $861.050 en el conurbano bonaerens e.

En abril, las provincias de la Patagonia encabezaron el ranking de precios más altos. Además de Santa Cruz , que está en lo más alto, aparecen Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677).

En tanto, en el extremo opuesto, el changuito más barato es el de Misiones ($867.273), seguido por CABA ($861.094) y cierra la tabla el Gran Buenos Aires ($861.050).

“Entre las posibles causas de la dispersión de precios se encuentra el costo de vida entre regiones. La Patagonia, por ejemplo, concentra las canastas más costosas, lo que coincide con ser también la región de salarios más elevados”, señalaron los analistas.

En cuanto a los incrementos mensuales, La Pampa lideró con una suba de 3,2%, mientras que San Luis registró 2,8%. La menor variación mensual se detectó en Formosa, con solo 0,9%. Si se analiza la variación interanual, las provincias patagónicas volvieron a mostrar los aumentos más elevados: Tierra del Fuego subió 35,6%, Chubut 34,9% y Santa Cruz 34,2%.

Mientras que el conurbano registró 32 puntos de alza, el interior bonaerense se ubicó en la mitad de la tabla con 31,6%, en sintonía con los números de inflación del Indec. Por debajo aparecen provincias como Tucumán y Catamarca, que exhibieron las menores subas, con 28,8% y 28,7% respectivamente.

Los productos que más subieron

Uno de los incrementos más marcados volvió a darse en el aceite de girasol, con aumentos de entre 2% y 4% en casi todas las provincias, aunque en Jujuy la suba alcanzó el 5,3%. También se destacaron los aumentos en los bidones de agua, con variaciones de entre 2% y 4% en todo el país.

Por el contrario, otros productos mostraron mayor estabilidad. El pan lactal prácticamente no registró cambios en la mayoría de las provincias, salvo leves incrementos en Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santiago del Estero y La Pampa. Algo similar ocurrió con la suprema de pollo empaquetada, que se mantuvo prácticamente sin variaciones significativas a nivel nacional.

Fuente: Agencia DIB