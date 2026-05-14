El Automóvil Club Argentino fue sede de la presentación oficial del Desafío Ruta 40 YPF 2026

La sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) en la Ciudad de Buenos Aires albergó el lanzamiento de la nueva edición del Desafío Ruta 40 YPF , la competencia que será válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y tendrá lugar del 24 al 29 de mayo en San Juan-San Rafael-San Juan . Así, la institución “consolida una vez más su compromiso histórico con el desarrollo del deporte motor internacional en el país”, según se informó.

El lanzamiento tuvo lugar en el salón de actos de la sede central del ACA, que “se vistió de gala para recibir la conferencia de prensa oficial del Desafío Ruta 40, una de las competencias más exigentes y apasionantes del calendario de rally de cara al escenario mundial”.

En el encuentro se dieron a conocer los detalles técnicos, las etapas y el recorrido de esta nueva travesía “que promete desafiar los límites de las tripulaciones a lo largo de la icónica ruta argentina”.

La 13ª edición del Desafío Ruta 40 YPF contará con 151 inscriptos y representantes de 35 nacionalidades, consolidándose como la convocatoria más importante de la historia de la competencia.

El Desafío Ruta 40 YPF tendrá un prólogo y cinco etapas que recorrerán las provincias de San Juan y Mendoza, con paso por San Rafael. El itinerario comprenderá un total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán de especiales cronometradas, además de una logística optimizada en dos bivouacs.

En San Juan, el campamento estará ubicado en el Circuito San Juan Villicum, mientras que en San Rafael el bivouac funcionará en el Centro de Congresos y Exposiciones. Ambos espacios serán abiertos al público con entrada libre y gratuita, permitiendo a los fanáticos vivir de cerca la experiencia del Campeonato Mundial de Rally Raid.

Participantes

presentacion El lanzamiento del Desafío Ruta 40 YPF 2026 en el salón de actos de la sede central del Automóvil Club Argentino. ACA

Del lanzamiento de Desafío Ruta 40 participaron Pablo Tabachnik (secretario de Deportes de San Juan); Guillermo Fuentes Riva (director de despacho — Vicegobernación de Mendoza); Eduardo Baca (presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino); Pablo Eli (director deportivo del Desafío Ruta 40 YPF); David Eli (director de +Eventos y organizador general del Desafío Ruta 40 YPF). También, los pilotos locales Lucio Álvarez (SVR) y Manu Andujar (7240 TEAM), además de representantes de equipos, sponsors y la prensa invitada.

“Para la provincia de San Juan que llegue un evento mundialista como es el Desafío Ruta 40 es una responsabilidad y una confianza que deposita en nosotros +Eventos y que agradecemos profundamente. En San Juan hay una expectativa enorme” comentó Pablo Tabachnik. Por su parte, Guillermo Fuentes Riva destacó: “Estoy muy contento que la carrera vuelva a Mendoza. Quiero destacar el impacto turístico, la publicidad que genera una competencia de esta envergadura con pilotos de todo el mundo. Mendoza tiene todo para el turismo”.

Eduardo Baca también subrayó la relevancia de la competencia dentro del automovilismo internacional: “Para nosotros es sumamente importante ser el nexo con la FIA. Para el automovilismo argentino es de una importancia, que no sé si todo el mundo se da cuenta de lo que significa tener una fecha otorgada por la FIA para un campeonato Mundial. Esto es parte de años trabajando con +Eventos, exitosamente, en la realización de esto”.

En el plano deportivo, Pablo Eli adelantó algunos aspectos de las etapas de esta edición: “Los pilotos se van a encontrar con un recorrido super variado donde cambia el terreno etapa a etapa y dentro de cada etapa van a encontrar cosas nuevas. Es una carrera que los pilotos van a disfrutar mucho. Imaginábamos tener muchos pilotos pero no creíamos que iban a ser tantos así que esto nos obliga a levantar la vara”. A su vez, David Eli hizo referencia al futuro del evento dentro del calendario internacional: “Esperamos darle continuidad a esta fecha y demostrar que estamos en condiciones de consolidarnos como una cita fija dentro del Campeonato Mundial”.

Palabra de piloto

Lucio Álvarez, que regresa a la competencia luego de cuatro años sabáticos, se refirió con entusiasmo al inminente comienzo de la carrera: “A los pilotos le gustan los trazados que hace Pablo (Eli), que son muy variados. Creo que va a ser una carrera muy interesante. El año pasado, cuando vi que iba a estar DR40 en Argentina de nuevo, dije ´hagamos el campeonato del mundo para poder llegar más afilados´. Estamos entrenando mucho y vamos a dar pelea”.

Mientras que Manu Andujar destacó el crecimiento sostenido de la prueba: “He tenido la suerte de poder competir en varios lugares, hice dos campeonatos del mundo y para mí, como siempre digo, no hay carrera como DR40. La carrera va creciendo y es un placer correr acá”.

Fuente: Agencia DIB