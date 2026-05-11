Banco Provincia firmó acuerdos de cooperación con entidades de Uruguay

Banco Provincia y su empresa de microfinanzas, Provincia Microcréditos, firmaron un convenio de cooperación institucional con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y República Microfinanzas , con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y fortalecer políticas públicas de inclusión financiera y desarrollo productivo para trabajadoras y trabajadores independientes de ambos países.

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El acuerdo consolida una agenda de articulación regional entre bancos públicos y entidades especializadas en microfinanzas, para generar herramientas de crédito, acompañamiento integral y fortalecimiento para emprendimientos y pequeñas unidades productivas.

La firma del acuerdo se realizó en el Museo del Gaucho y de la Moneda de Montevideo y contó con la participación del titular de la banca pública bonaerense, Juan Cuattromo ; el presidente de Provincia Microcréditos y director de Banco Provincia, Alejandro Formento ; y el director ejecutivo de la empresa de microfinanzas, Leandro Ottone . Por lado de las instituciones uruguayas, estuvieron: el presidente del BROU, Álvaro García ; y el gerente general de República Microfinanzas, Martín Dibarboure .

Entre los principales ejes del convenio de destacan: intercambio de conocimientos y buenas prácticas; desarrollo de instancias de capacitación y asistencia técnica; realización de estudios conjuntos; promoción de iniciativas vinculadas a la inclusión financiera y al desarrollo productivo.

El acuerdo también permitirá compartir la experiencia desarrollada por el Banco Provincia y Provincia Microcréditos en materia de inclusión financiera y desarrollo territorial, a partir de un modelo que ya acompañó a más de 200 mil unidades productivas mediante el otorgamiento de más de 450 mil créditos.

Cooperación del Banco Provincia

Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de profundizar la cooperación entre instituciones públicas de la región en un contexto de transformación del sistema financiero y de crecimiento del trabajo independiente.

“Para quienes creemos que la banca pública debe ser una herramienta al servicio del desarrollo productivo y la inclusión financiera, es indispensable consolidar vínculos de cooperación regional que permitan compartir experiencias, capacidades y políticas públicas con otras instituciones que comparten esta visión”, explicó Juan Cuattromo, quien también ejerce la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Y agregó: “el contexto económico global, atravesado por conflictos internacionales y profundas transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo, nos plantea nuevos desafíos para las bancas de desarrollo de la región”.

Por su parte, Alejandro Formento señaló que “la articulación entre instituciones públicas con experiencia en inclusión financiera permite potenciar herramientas concretas para acompañar de manera sostenible a quienes trabajan, producen y emprenden, ampliando el acceso al crédito y fortaleciendo el entramado productivo”.

El acuerdo se inscribe en una política sostenida del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires orientada a consolidar una banca pública que fomente la inclusión financiera a partir de la ampliación del acceso al crédito, con un claro enfoque en el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la integración regional entre instituciones públicas.

Fuente: Agencia DIB