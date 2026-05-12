Salud, educación, defensa y achique a las provincias: el detalle del nuevo ajuste del gasto nacional

El recorte del gasto publicó en las últimas horas afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintas áreas.

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El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

Salarios: La eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos.

La eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos. Universidades: Justo en la previa a la marcha de este martes, trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura. Entre las más golpeadas están la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda.

Justo en la previa a la marcha de este martes, trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura. Entre las más golpeadas están la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Infraestructura: Se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

Achique a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras frenadas incluye:

El Acueducto Vipos en Tucumán.

El Sistema de Agua Potable de Concordia (Entre Ríos).

La Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela (Santa Fe).

El Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut.

Defensa y Ciencia.

Menos gasto en Defensa

Las Fuerzas Armadas no quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.