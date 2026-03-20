viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 09:31

El Senasa le saca poder regulatorio a las provincias y municipios

El organismo busca eliminar la duplicación de documentación, bajo un enfoque de eficiencia para el sector agroalimentario.

Por Agencia DIB
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eliminó la exigencia de presentar habilitaciones municipales y/o provinciales como requisito en diversos trámites administrativos, con el objetivo de simplificar procesos y reducir cargas burocráticas para el sector productivo.

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La medida, dispuesta mediante la Resolución 233/2026 publicada en el Boletín Oficial, implica la modificación y derogación de múltiples normas vigentes que requerían acreditar permisos locales para la habilitación de establecimientos, registros o certificaciones vinculadas a actividades agropecuarias, sanitarias y comerciales.

Entre los cambios más relevantes, se suprimen requisitos de habilitación local en trámites vinculados al diagnóstico de anemia infecciosa equina, certificaciones sanitarias en establecimientos porcinos, tratamientos fitosanitarios de embalajes de madera, habilitación de terminales de carga, establecimientos avícolas, predios feriales y registros de productos veterinarios.

Asimismo, se introducen modificaciones puntuales en algunos procedimientos, como la simplificación de requisitos para establecimientos porcinos -limitando la exigencia a la inscripción en el Renspa- y la adecuación de condiciones para terminales de carga, que deberán acreditar en cambio constancias vinculadas al régimen aduanero.

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La decisión se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo Nacional, especialmente a partir del DNU 70/2023 y normas complementarias, que promueven la eliminación de regulaciones consideradas redundantes o que generen sobrecostos en la actividad económica.

Según se fundamenta en la norma, la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba duplicación de requisitos y dificultades operativas, debido a la diversidad de criterios existentes entre las distintas jurisdicciones locales. En ese sentido, se remarca que las condiciones de seguridad, salubridad y uso del suelo continúan siendo competencia de provincias y municipios.

El Senasa aclaró que la eliminación de estos requisitos documentales no exime a los operadores del cumplimiento de la normativa local vigente, sino que únicamente simplifica la tramitación ante el organismo nacional.

Fuente: Agencia DIB

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