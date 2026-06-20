El puerto de Bahía Blanca tuvo el mejor mayo de los últimos cinco años

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca informó que durante el mes de mayo se embarcaron desde el puerto local 1.393.625 toneladas de granos y subproductos , un volumen que representó un crecimiento interanual del 28 % respecto de mayo de 2025.

Desde 2027 también bajarán las retenciones al maíz, el girasol y el sorgo

Se trata del mayor volumen registrado para un mes de mayo en los últimos cinco años, lo que consolida la recuperación iniciada a comienzos de año, informó La Nueva. La mejora también se reflejó en el acumulado anual. Entre enero y mayo, las terminales locales movilizaron 5.561.718 toneladas, un 22% más que en igual período de 2025.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el maíz, que volvió a posicionarse como el principal producto exportado a través del puerto. En mayo se embarcaron 744.758 toneladas del cereal , equivalentes a más de la mitad de todo el volumen exportado durante el mes.

Se trata del tercer mes consecutivo en el que el maíz lidera el movimiento exportador de Bahía. Vietnam fue el principal destino de ese producto, seguido por Arabia Saudita, Malasia y Egipto.

La soja y el trigo completan el podio

En segundo lugar se ubicó el poroto de soja, con 296.959 toneladas embarcadas, todas hacia China, mientras que el trigo aportó 125.471 toneladas, destinadas principalmente a Tailandia, Indonesia y Brasil. La cebada sumó otras 100.651 toneladas, mientras que también se registraron embarques de girasol, aceite de girasol, pellets de girasol y malta.

China, el principal destino

La potencia asiática concentró en mayo el 29 % del volumen exportado. Detrás se ubicaron Vietnam, con el 16%, y Arabia Saudita, con el 12%. Además, apareció un nuevo destino, Rumania, para donde zarparon embarques de girasol. La diversidad de destinos refleja la capacidad del puerto para atender demandas de distintos mercados, con presencia creciente en algunas de las regiones de mayor demanda.

Las perspectivas para las próximas semanas también muestran un nivel de actividad sostenido. Al 23 de junio existían 364.500 toneladas anunciadas para embarque, con predominio nuevamente del maíz, que representa el 62% del volumen programado. Le siguen la cebada con el 13%, el poroto de soja y la malta con el 10 por ciento cada uno.

Fuente: Agencia DIB