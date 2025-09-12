El Gobierno nacional modificó la vacunación contra la aftosa

El Gobierno nacional modificó el plan de vacunación contra la fiebre aftosa para la segunda campaña de vacunación en 2026. Se trata de un cambio que, según el ministro de Economía, Luis Caputo , implicará para la producción ganadera un ahorro de unos US$25 millones debido a que se dejará de aplicar la dosis a ciertas categorías.

La medida oficializada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 711/2025 apunta, según se informó, a reducir costos para la producción ganadera sin poner en riesgo la sanidad ni el estatus sanitario del país.

Según explicó el funcionario, a partir de la segunda campaña de vacunación de 2026 dejarán de inocularse vaquillonas, novillos y novillitos, categorías que ya cuentan con la inmunidad suficiente. "Este cambio significará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares", dijo.

En paralelo, los establecimientos de engorde a corral ( feedlots ) quedarán exceptuados de participar en la primera campaña anual, lo que reducirá en casi 2 millones las dosis aplicadas y permitirá una baja de costos estimada en 3 millones de dólares adicionales.

En total, el nuevo esquema representa una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa y un ahorro global de 25 millones de dólares para los productores. “Se trata de un avance que mantiene intactas las condiciones sanitarias y comerciales de la Argentina, al mismo tiempo que mejora la competitividad del sector”, resaltó Caputo en su mensaje.

Cambios y pedido por la aftosa

Cabe recordar que el año pasado el Gobierno había establecido nuevas condiciones para la producción de vacunas contra la fiebre aftosa tras la queja de los productores ganaderos por el precio. Pasó de usar vacunas tetravalentes, que contienen 4 cepas) a trivavalente y bivalente, eliminando la utilización de la cepa C3 Indaial.

En tanto, en marzo, la Mesa de Enlace le había presentado al gobierno nacional un plan para readecuar la vacunación. La iniciativa planteaba excluir a los novillos de la segunda campaña de vacunación de 2025 y, desde 2026, aplicar una sola vacunación anual, revacunando solo a los terneros.

En ese momento firmaron una carta Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); Andrea Sarnari, de Federación Agraria Argentina (FAA) y Nicolás Pino, por Sociedad Rural Argentina (SRA).