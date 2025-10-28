El Gobierno nacional confirmó el bono de $ 70.000 para jubilados en noviembre

El Gobierno anunció novedades para los jubilados. (Archivo)

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago del bono de $70.000 en noviembre, para jubilados que perciban el haber mínimo. La medida, sin actualización en el valor desde hace veinte meses, se dio a conocer a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial,

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante noviembre serán de $403.052 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el próximo mes fue fijado en $333.052 pesos, a partir del aumento del 2,01%, determinado en línea con la inflación de septiembre.

Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.052 pero queden por debajo de los $403.052, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

El bono podrán cobrarlo los siguientes beneficiarios:

Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES. (DIB)

