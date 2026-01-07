El Gobierno consiguió los fondos para pagar los vencimientos de deuda de este viernes

El Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos US$ 4.200 millones . Es que el Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro.

Cuáles son las ciudades bonaerenses con el boleto de colectivo por arriba de $1200

Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos, según Clarín .

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones , de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones , para llegar a los pagos necesarios.

El Gobierno envió el primer día hábil del año a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros .

Son bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Vencimientos

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS o del Banco Central.

Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda sea reinvertido en deuda argentina.

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones, a los que se agregarán esta semana US$ 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.

Fuente: Agencia DIB