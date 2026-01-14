miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 12:31

ARBA: una por una, todas las fechas de vencimiento de los impuestos de 2026

Incluye al Inmobiliario, a los Automotores y a embarcaciones deportivas o de recreación. Habrá descuentos para quienes cumplen en término.

Por Agencia DIB
Novedades sobre ARBA.
Novedades sobre ARBA.
cronograma impuestos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó el calendario de vencimientos 2026 correspondiente a los impuestos patrimoniales, que incluye al Inmobiliario -en sus componentes básico y complementario- a los Automotores y a embarcaciones deportivas o de recreación.

Más noticias
Novedades sobre ARBA.

¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Cayó el uso de la capacidad instalada, según el Indec.

Indec: la utilización de la capacidad instalada cayó al 57,7% en noviembre

El cronograma fue establecido para el próximo ejercicio fiscal y tiene como objetivo brindar previsibilidad, facilitar la planificación de pagos y reconocer a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

Según se detalló, el primer vencimiento del año será del Impuesto Inmobiliario Urbano (edificado y baldío), que operará el 19 de febrero, dando inicio al esquema anual de pagos de los tributos patrimoniales provinciales. En tanto, que la cuota 1 y el anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerá el 17 de marzo.

Además, desde ARBA señalaron que el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse a partir del 10 de marzo bajo una modalidad mensual, una decisión orientada a ordenar el calendario, distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y otorgar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

cronograma impuestos

Beneficios de ARBA por pago en término

El calendario de vencimientos se complementa con los beneficios fiscales vigentes para 2026, que premian el buen cumplimiento. Por un lado, quienes opten por el pago anual anticipado podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto total del impuesto, siempre que no registren deudas exigibles de períodos no prescriptos.

Además, se mantiene la bonificación del 10% por buen cumplimiento, que se aplica sobre cada cuota para quienes no tengan deudas anteriores, mantengan sus pagos al día y abonen en término. Este beneficio rige con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Con la publicación del calendario 2026, la Agencia reafirma su política de promover el cumplimiento voluntario, fortalecer la equidad del sistema tributario y consolidar un esquema de pagos claro, previsible y ordenado para las y los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?

Indec: la utilización de la capacidad instalada cayó al 57,7% en noviembre

Tras la inflación de diciembre: ¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima el mes que viene?

Eliminan los aranceles a celulares importados y esperan que bajen los precios

Indec: una familia necesitó ingresos por $ 1.308.713 para no ser considerada pobre

Polémica en Roque Pérez: el intendente da marcha atrás con la creación de una nueva tasa

La inflación volvió a subir: 2,8% en diciembre, pero el acumulado de 2025 fue el más bajo en ocho años

El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026

Precio de la carne: cuáles son los cortes que más aumentaron en 2025

ANSES publicó su cronograma completo de pagos de enero: cuándo se cobran las jubilaciones y asignaciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El auemento de las jubilaciones mínimas en febrero, algo menos de $10.000. 

Tras la inflación de diciembre: ¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima el mes que viene?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La exposición al sol siempre debe ser con cremas con factor de protección solar. 

Alerta por riesgo extremo de exposiciónal sol por los altos niveles de radiación ultravioleta