Polémica en Roque Pérez: el intendente da marcha atrás con la creación de una nueva tasa

Horas antes de que la medida fuese tratada en el Concejo Deliberante, el intendente de Roque Pérez , Maximiliano Sciani dio finalmente marcha atrás con la creación de una nueva Tasa Vial a los Combustibles , en medio de una fuerte polémica con la oposición local, a los que les reprochó no haber objetado las subas que dispuso Javier Milei.

La inflación volvió a subir: 2,8% en diciembre, pero el acumulado de 2025 fue el más bajo en ocho años

El tratamiento de la propuesta de Sciani para aumentar la tasa se da en medio de la polémica que vienen manteniendo algunos intendentes del PJ -especialmente del AMBA y de La Cámpora, con el ministro de Economía, Luis Caputo debido a que este último les reprocha cobrar sin contraprestaciones claras y entorpecer la política anti inflacionaria del gobierno.

En Roque Pérez la propuesta del gobierno consistía en un cobro del 2,5% sobre las facturas de carga de combustibles para aplicarla 100% a la reparación de la infraestructura vial , deteriorada según Sciani por los problemas financieros que atraviesa su comuna producto entre otros motivos de la caída de la coparticipación de la que culpó al gobierno de Javier Milei.

“Con estos fondos pretendíamos trabajar todo lo que es infraestructura vial en general, la rotonda y las calles dentro de la ciudad”, explicó el alcalde, “porque por la deuda que tiene la Nación con las provincias se ha generado mucha menos coparticipación en todos los municipios. Y a los distritos chicos como los nuestros que dependen de esos fondos, nos complica muchísimo”.

Según indicó, el municipio de Roque Pérez envió cartas documento al gobierno nacional para que asuma las responsabilidades que le competen, y ante la falta de respuesta “amenacé con intervenir la ruta para poder arreglar la rotonda” y recién ahí “tomaron parte y vinieron con unos camiones de fresado frío que te dura, con el tránsito de la ruta nuestra, 3 semanas”.

También detalló que “los cortes de pasto sobre las rotondas de la rutas 30 y 205, y sobre la 205 y el ingreso al municipio, aunque no nos corresponde, lo hacemos nosotros”.

“Vi a concejales en conferencia de prensa diciendo que era una locura la tasa. Pero no vi a ninguno de esos, no sé si eran cinco o seis, cuando Milei entre diciembre del 2023 y enero del 2024 aumentó 90% los combustibles. Cuando en 2024 aumentó un 108%, tampoco los vi”, le reprochó Sciani, que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa.