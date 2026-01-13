martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 18:12

Indec: una familia necesitó ingresos por $ 1.308.713 para no ser considerada pobre

En diciembre, un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó en el Gran Buenos Aires $ 589.510 para no caer en la indigencia, según el Indec.

Por Agencia DIB
El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

Xinhua

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica total (CBT) registraron en diciembre de 2025 un aumento mensual del 4,1% en el Gran Buenos Aires, de acuerdo con el informe difundido esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ambas canastas mostraron en el último mes del año una variación por encima del índice general de precios. Así, la CBA acumuló a lo largo de 2025 un incremento del 31,2%, mientras que la CBT registró una suba acumulada del 27,7%.

Según el Indec,  “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” subió 3,4%.

En diciembre, el valor de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente -utilizada como referencia para medir la línea de indigencia- se ubicó en $ 190.780. En tanto, la Canasta Básica Total, que define la línea de pobreza, alcanzó los $ 423.532 para ese mismo adulto equivalente. Para un hogar tipo de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, el costo de la CBA fue de $ 589.510, mientras que la CBT ascendió a $ 1.308.713 en diciembre. Estos valores determinan los ingresos mínimos necesarios para no ser considerado indigente o pobre, respectivamente.

En el caso de un hogar de tres integrantes, el informe indicó que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $ 469.319 y la Canasta Básica Total se ubicó en $ 1.041.888. Para un hogar de cinco integrantes, los valores fueron de $ 620.035 y $ 1.376.478.

