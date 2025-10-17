El FMI contradijo al gobierno y explicó por qué es clave acumular reservas internacionales

A contramano de la estrategia que vino sosteniendo el gobierno argentino hasta ahora, y en medio de una nueva disparada del dólar, el Fondo Monetario Internacional le recomendó este viernes a la Argentina “acumular reservas” para afrontar shocks cambiarios.

Al presentar su informe en el marco del cierre de la Asamblea Anual que realizó junto al Banco Mundial en Washington, Georgieva advirtió que las perspectivas económicas de la Argentina se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre relacionados con las elecciones en el país.

“Con respecto al swap estadounidense, agradecemos el apoyo de nuestros socios, incluyendo el Banco Mundial. Nuestro staff ha dedicado muchas horas y he estado muy involucrado tanto con la Argentina como con el Tesoro norteamericano a lo largo de este proceso, y estamos comprometidos a trabajar con ambas partes para apoyar estabilidad y el crecimiento en la Argentina", dijo por su parte Nigel Chalk, designado como director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI en reemplazo d Rodrigo Valdés a partir del próximo 27 de octubre.

“En términos de acumulación de reservas, creo que lo que buscamos es un conjunto consistente de políticas macroeconómicas que incluyan políticas para reducir la inflación y acumular reservas, como muchos han dicho, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en la Argentina”, señaló Chalk en su escueta respuesta a varias preguntas de periodistas de medios argentinos,

El FMI también pide la reforma laboral y previsional

En el Informe, en tanto, el FMI llamó a avanzar en las reformas laboral y tributara en la Argentina, al tiempo que recomendó “abordar las deficiencias de gobernanza y cerrar las brechas críticas de infraestructura”, una agenda que coincide con la que plantea el gobierno para el periodo posterior a las elecciones del 9 de octubre.

“Se considera vital realizar esfuerzos adicionales para reformar los mercados laborales y la política tributaria para abordar la informalidad e impulsar la productividad. El FMI prevé que, si se mantienen y profundizan, estas reformas podrían generar importantes beneficios a mediano plazo mediante la apertura de la economía argentina, la mejora de la calidad y la previsibilidad del régimen regulatorio y tributario, y la agilización de los procedimientos administrativos”, señaló el Fondo

El Fondo, además, ya había reducido el pronóstico de crecimiento de la Argentina para este año al 4,5%, y para 2026 al 4%.