miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 14:34

Eliminan los aranceles a celulares importados y esperan que bajen los precios

La medida aplicará desde este jueves la eliminación total impositiva, apoyada en el decreto 333/25. Cómo impactará en los precios.

Por Agencia DIB
La fabricación de celulares en el sur.
El Gobierno nacional eliminará desde este jueves 15 de enero totalmente los aranceles de importación para teléfonos celulares, lo que apunta a equiparar los precios locales con los de países vecinos, para fomentar así la competencia y accesibilidad a la tecnología.

Se trata de la segunda rebaja de aranceles a móviles importados prevista en el Decreto 333/2025. En mayo pasado, esos derechos cayeron del 16% al 8% y, a partir de este jueves, se eliminarán por completo.

De esta forma, los equipos dejarán de pagar ese impuesto y se abaratarían entre un 10% y 20%, según estimaciones del sector. Más allá de esta reducción que no será inmediata sino gradual, seguirá siendo hasta un 40% más barato un celular en Chile, Paraguay o Estados Unidos.

De hecho, un iPhone 17 Pro (256 GB) que en Argentina está $2.899.999 se puede conseguir en Ciudad del Este, Paraguay, en torno a los US$ 1.190, es decir unos $1.760.000. En Chile, el valor es de unos US$1.600: esto es $2.368.000.

En el caso de los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que rigen desde mediados del año pasado.

Cabe recordar que hasta mayo tributaban 16%, y a partir del 21 de ese mes se redujo a la mitad (8%). Además, las consolas de videojuegos pasaron de pagar un 35% al 20%, igualando el Arancel Externo Común (AEC) vigente.

Si bien antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo, los cambios en mayo no impactaron como se esperaba en la baja de precios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
