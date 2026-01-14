Eliminan los aranceles a celulares importados y esperan que bajen los precios

El Gobierno nacional eliminará desde este jueves 15 de enero totalmente los aranceles de importación para teléfonos celulares , lo que apunta a equiparar los precios locales con los de países vecinos, para fomentar así la competencia y accesibilidad a la tecnología.

Se trata de la segunda rebaja de aranceles a móviles importados prevista en el Decreto 333/2025. En mayo pasado, esos derechos cayeron del 16% al 8% y, a partir de este jueves, se eliminarán por completo.

De esta forma, los equipos dejarán de pagar ese impuesto y se abaratarían entre un 10% y 20%, según estimaciones del sector. Más allá de esta reducción que no será inmediata sino gradual, seguirá siendo hasta un 40% más barato un celular en Chile, Paraguay o Estados Unidos .

De hecho, un iPhone 17 Pro (256 GB) que en Argentina está $2.899.999 se puede conseguir en Ciudad del Este, Paraguay, en torno a los US$ 1.190, es decir unos $1.760.000. En Chile, el valor es de unos US$1.600: esto es $2.368.000.

En el caso de los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que rigen desde mediados del año pasado.

Cabe recordar que hasta mayo tributaban 16%, y a partir del 21 de ese mes se redujo a la mitad (8%). Además, las consolas de videojuegos pasaron de pagar un 35% al 20%, igualando el Arancel Externo Común (AEC) vigente.

Si bien antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo, los cambios en mayo no impactaron como se esperaba en la baja de precios.

Fuente: Agencia DIB